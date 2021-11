Sensei de Vargem assume coordenação do judô em São João

O professor vargengrandense Marco Aurélio Lodi Gomes assumiu no dia 13 de outubro, a Coordenação Geral dos Projetos Sociais de Judô da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista.

A cidade vizinha a Vargem Grande do Sul conta com cinco polos gratuitos da modalidade e atualmente mais 250 sanjoanenses treinam judô todas as semanas nos projetos da cidade. Os responsáveis pelas aulas nos polos são seis professores faixas pretas.

“Fico lisonjeado pelo convite que de pronto foi aceito. Feliz com tamanha oportunidade. Desde 2018 partilhamos o Judô Jita Kyoei em parceria com a prefeitura em São João e agora mais uma responsabilidade de trabalhar muito para levar o Judô para mais praticantes em toda a cidade de São João da Boa Vista”, comentou o sensei Marco Lodi.

As aulas de Judô em São João ocorrem gratuitamente no CIC, próximo à Unifae, CSU do bairro DER, CSU do bairro Durval Nicolau, CSU do bairro Primeiro de Maio e no Centro Clarice Damálio Borato, no Bairro Santo Antônio.

A primeira ação do sensei Marco frente ao novo desafio vai ser a realização do 1° Undokai entre os judocas dos projetos de Judô. O Undokai é um evento japonês poliesportivo muito aguardado em todos os anos e significa, literalmente, “reunião e encontro de exercícios”. Normalmente, esse dia de jogos e atividades acontece próximo ao Dia dos Esportes (Taiiku-no-hi) que ocorre na segunda semana do mês de outubro, conforme explicou o sensei.