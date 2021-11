Vice-prefeito de Divinolândia solicita recursos para ampliação de Lar dos Idosos

Seguindo com o trabalho de captação de recursos financeiros o vice-prefeito de Divinolândia, Paulo Aurilietti (PTB) esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo, no gabinete do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), para apresentar um pedido de recurso financeiro em prol do Lar de Idosos São Vicente de Paulo de Divinolândia.

Esse pedido é em conjunto com os vereadores da bancada Trabalhando Por Divinolândia, Ederson Trevizan, Leonardo Corrêa e Marinho Tesolin. “E demonstra a união de esforços entre os poderes Executivo e Legislativo, para ajudar e apoiar as entidades de terceiro setor de Divinolândia”, afirmou o vice-prefeito.

Foi solicitado R$ 150 mil para realização de obras de infraestrutura, visando a ampliação de Leitos no Lar de Idosos. “Essa é uma demanda da diretoria da entidade, que visa aumentar a capacidade de vagas para acolher os idosos que estão aguardando em filas de espera”, explicou.

“O deputado estadual Thiago Auricchio conheceu pessoalmente o excelente trabalho que o Lar de Idosos realiza em Divinolândia, pois em sua última agenda no município visitamos a entidade. Nossa solicitação está sendo analisada pelo deputado, e esperamos em breve poder anunciar oficialmente mais essa conquista. Agradeço o Deputado Estadual Thiago Auricchio pela acolhida e parceria com Divinolândia”, finalizou o vice-prefeito.