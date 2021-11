Vinícius Mascarin lançou espumante Casa Mascarin

A noite da sexta-feira, dia 29 de outubro, foi muito especial para o arquiteto vargengrandense Vinícius Mascarin. Na data em que brindou seus 29 anos, ele lançou em São Paulo, o espumante Casa Mascarin. Celebrando seu Aniversario D’Oro, tradição italiana de comemorar de maneira especial o aniversário quando a data coincide com a idade, o arquiteto e empresário reuniu 29 amigos para celebrar esta ocasião tão importante.

Entre os convidados, pessoas importantes no cenário paulista e brasileiro, como Beth Szafir, embaixadora da marca Mascarin e amiga pessoal de Vinícius; o casal Karina Taramelli Louzada, do iFood e Eduardo Louzada, sócio da KPMG, Roberto Chaim, nome forte do setor moveleiro de alto padrão no interior paulista, o casal Celina Okubo e Maurício Okubo, da Joalheira Júlio Okubo, Dr. Ernani Garcia, proprietário da vinícola onde foi desenvolvido e produzido o espumante.

O espumante Casa Mascarin estará disponível para venda pelo site www.casamascarin.com.br, no próximo dia 27 de novembro, exatos 29 dias após o evento de lançamento.

Fotos: Edith Schmidt Fotografia

Vitória, José Luiz, Carla e Vinícius

Vinícius junto a Beth Szafir