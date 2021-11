Casa Branca segue com projeto de melhoria nos bairros

O programa Bairro em Ordem, realizado pela prefeitura de Casa Branca, passou na Vila Nazaré e realizou um mutirão de serviços para deixar o bairro mais bonito e com melhor qualidade de vida à comunidade.

A equipe realizou a limpeza de galerias, pinturas de guias, operação tapa buracos, instalação de placas com nomenclaturas de ruas, instalação de lixeiras, pintura de sinalização horizontal e vertical e limpeza em geral. Além disso, os agentes da equipe de Controle de Endemias da Prefeitura realizaram vistoria em pontos estratégicos do bairro.

“Estamos trabalhando e alcançando cada vez mais bairros porque é uma oportunidade da comunidade ter benefícios com os programas de qualidade de vida e desenvolvimento. Temos a certeza de que a transformação dos bairros já está trazendo uma nova realidade aos casabranquenses”, afirmou a administração municipal que enfatizou que todos os bairros do município serão atendidos em sistema de rodízio.