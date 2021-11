Mesmo com medida protetiva, invadiu e quebrou a casa do pai

Um rapaz de 27 anos foi preso no dia 29 de outubro, em Vargem Grande do Sul, após invadir e quebrar a residência de seu pai, um senhor de 60 anos, que tinha medida protetiva contra ele.

A Polícia Militar foi acionada ao Jardim São José para atender uma ocorrência de desentendimento. Pelo local, os soldados Márcio e Prado contataram populares e foram informados que o proprietário da residência saiu do imóvel com medo do rapaz, que estava quebrando a casa.

A equipe foi informada que o acusado não poderia estar naquele local devido a uma medida protetiva. Ao visualizar a equipe, ele tentou fugir pulando por diversas residências, mas a equipe teve sucesso em abordá-lo.

A vítima, em posse da medida protetiva, foi até a Delegacia de Polícia alegando que seu filho havia quebrado a porta de sua residência. A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.