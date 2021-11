Morador se queixa de plantação em área verde no Jd. do Lago I

Um morador do Jardim do Lago I entrou em contato com a Gazeta de Vargem Grande para se queixar que havia uma plantação supostamente irregular em uma área pública do bairro, ao final da Rua Germinal Feijó. Contudo, a Prefeitura Municipal explicou ao jornal que cedeu a área em uma parceria para que fossem plantadas além das vassouras, mudas de plantas nativas.

O morador, que não quis se identificar por medo de represálias, informou que antes havia mudas pelo local. “Lá tinha árvores plantadas, o pessoal gradeou a terra e fez essa plantação no final de semana”, disse.

Porém, como pontuou, esse é um problema antigo, uma vez que a área já está sendo usada há um bom tempo. “O pessoal já até cercou algumas partes, como se fosse propriedade particular. Isso com certeza já ocorre há mais de um ano”, informou.

O morador enviou essa denúncia ao Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal por e-mail, a fim de formalizar a denúncia, há quase um mês, no dia 18 de outubro. Segundo ele, a denúncia não havia sido respondida.

Parceria

Procurada pelo jornal, a prefeitura informou que, na verdade, no local não existia uma árvore sequer. “Aliás, o que tinha no local era muito entulho de construção e muito lixo, a sujeira depositada nesse local trazia transtornos e incômodo à população que mora no local”, informou.

Conforme explicou, a prefeitura autorizou a plantação de vassoura, sendo que para isso o local foi limpo pelo interessado. “Paralelamente, conforme pode ser observado na foto, a prefeitura está levando mudas e o senhor que plantou a vassoura está cuidando dessas árvores e mantendo o local limpo”, pontuou.

Com a chegada da época das chuvas, a prefeitura ressaltou que esse plantio será intensificado, devendo ser plantado no local mais de mil mudas. “Portanto trata-se de uma parceria na qual a população e o meio ambiente serão beneficiados. Considerando que as mudas são plantadas com distanciamento entre uma e outra, no meio será plantada a vassoura e as mudas serão cuidadas por esse senhor”, explicou.

A prefeitura comentou sobre a denúncia do morador. “Chegou ao nosso conhecimento uma denúncia, mas trata-se de uma pessoa que queria utilizar o local para colocar seus animais, que certamente não atenderia aos interesses públicos e causaria transtornos para a população da localidade”, disse.

Conforme explicou, a prefeitura está reunindo documentação para que seja feito uma parceria entre a prefeitura e o cuidador do local, a exemplo do programa ‘Adote um Bem Público’”, completou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Foto enviada pelo leitor questionando o plantio de mudas