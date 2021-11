Saiba o que funcionará neste feriado de Proclamação da República

Nesta segunda-feira, dia 15, celebra-se o Dia da Proclamação da República, marcando o fim do reinado de D. Pedro II no Brasil e começando o período republicano. Assim, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber quais os serviços que estarão funcionando neste feriado nacional.

Os supermercados Estrela, União e Sempre Vale funcionarão no horário normal. Já o Santa Terezinha, o Bella Vista, o Santa Edwirges, o Nako e o Cesta Básica abrirão das 7h ao meio-dia.

O horário do Supermercado Ideal é das 8h ao meio-dia e do Santa Marta das 7h30 às 19h. De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento aos feriados é das 8h às 14h e aos domingos também.

Até o fechamento desta edição, o Novo Milênio não havia informado seu horário de funcionamento à reportagem.

Bancos

Segundo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias permanecerão fechadas nesta segunda-feira, dia 15. As contas de consumo (água, energia, telefone, gás e etc.) e carnês que tiverem essa data como vencimento poderão ser pagas no primeiro dia útil após o feriado, dia 16, sem acréscimo.

Prefeitura

Conforme o informado, na segunda-feira, dia 15, todos os Departamentos da Prefeitura Municipal estarão fechados devido ao feriado. O expediente voltará na terça-feira, dia 16, em horário normal.

A coleta de lixo e limpeza pública serão realizadas normalmente e os serviços emergenciais Posto de Pronto Atendimento “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” (PPA) e Guarda Civil Municipal, bem como Velórios e Cemitérios, também funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão.