No domingo, dia 7, 10 aves silvestres nativas mantidas em cativeiro foram resgatadas em uma casa, no Centro de Vargem Grande do Sul, durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental.

No local, foram encontrados nove canários da terra e um coleirinho, que estavam presos em gaiolas individuais. O morador não tinha a permissão dos órgãos competentes para manter nenhum dos animais encontrados. Assim, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 5 mil.

Fotos: Polícia Militar Ambiental