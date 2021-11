Fãs de Vargem de Marília Mendonça lamentam a morte da cantora

Maiara, Maraisa e Marilia Mendonça. Foto: Divulgação

Na sexta-feira, dia 12, a morte da cantora Marília Mendonça completou uma semana e boa parte de seus fãs seguem inconsoláveis. Em Vargem Grande do Sul, a cantora sertaneja tinha admiradores e um público bastante fiel, que acompanhava seu trabalho e ficava de olho na agenda de suas apresentações, ansiosos por algum show na região, para que pudessem ver a ídola de perto. Com sua morte trágica aos 26 anos, ocorrida por conta da queda do avião em que viajava, os fãs vargengrandenses contaram à Gazeta como estão lidando com essa perda.

Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram na queda do avião de pequeno porte em que viajavam, na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, na tarde de sexta-feira, dia 5. O avião caiu em uma cachoeira a cerca de 2 km de distância da pista onde deveria pousar.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o avião bimotor bateu em um cabo de força em uma torre de distribuição da empresa antes de cair. No acidente, além da cantora, também morreram Geraldo Martins de Medeiros Júnior, piloto do avião; Tarciso Pessoa Viana, copiloto, além do produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho. O velório da cantora aconteceu no sábado, dia 6, e foi aberto ao público. Em seguida, ela e seu tio foram sepultados com a presença de familiares e amigos.

Apelidada de Rainha da Sofrência pelas músicas que cantava e considerada a embaixadora do sertanejo feminino, o chamado feminejo, devido às portas que abriu no ramo, a morte da cantora mobilizou milhares de pessoas. Marília Mendonça tinha parceria com a produtora WorkShow e fez diversos shows na região, sendo o primeiro na ExpoGuaçu, em Mogi Guaçu, e o último no Rio Pardo Exposhow, em São José do Rio Pardo, em 2019.

Marília foi uma das atrações confirmadas para se apresentar na 47ª Eapic (Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista) em 2020. Porém, logo em seguida, o evento foi cancelado devido ao início da pandemia da Covid-19. Em dezembro deste ano, após a flexibilização do Plano São Paulo, a cantora voltaria à Mogi Guaçu para um show.

Admiradores se emocionam ao falar da cantora



Última foto de Miguel em show de Marília Mendonça na região. Foto: Arquivo Pessoal

A Gazeta de Vargem Grande procurou fãs para falarem sobre a perda desse talento da música nacional. Miguel Ângelo da Silva Messias contou que acompanhava Marília Mendonça desde o início de sua trajetória.

“Eu tinha muita amizade com o Flaney, que foi fotógrafo do Cristiano Araújo e estava fazendo algumas fotos para a WorkShow. E, com isso, comecei a descobrir mais sobre os novos artistas da empresa, que havia começado há pouco tempo”, explicou. Miguel Ângelo comentou que na mesma época, conheceu Maiara e Maraisa, parceiras de Marília Mendonça. “Nisso, acompanhei alguns trabalhos, mas sempre atrás de terceiros, no caso, amigos íntimos dela”, disse.

Para ele, a representatividade dela no ramo sertanejo marca uma nova era. “Ela encantava o público com seu carinho e com sua simpatia. No último show que fui dela, até postei no instagram, foi em São José do Rio Pardo: ela simplesmente comprou flores de uma mulher e distribuiu para as mulheres que estavam próximas do palco”, contou. “Ela pagou pelas flores e disse que era a primeira vez que via esse serviço feito por uma mulher. Eu, conhecendo ela, sabia que ela tinha feito de coração e chorei nesse dia com alguns dos meus amigos”, completou.

Amor marcado na pele

Vanessa tem uma tatuagem em homenagem à cantora e pretende fazer outra. Foto: Arquivo Pessoal



Moradora de Vargem Grande do Sul, Vanessa Thaluli, de 31 anos, começou a acompanhar o trabalho da Marília a partir do lançamento do primeiro DVD, com a música Infiel, grande sucesso da cantora. “Me identifiquei com as músicas dela, era algo que eu queria cantar e ouvir. Foi amor à primeira vista. Hoje ela representa a mulher no meio artístico pelas suas músicas cantadas e contadas em histórias que fazem parte do dia a dia do povo, casos reais”, disse.

“Até me arrepia, é surreal. Ela chegou onde muitos sonharam e sonham em chegar, ela fez história e faz parte hoje de algo muito grande, que não sou capaz de descrever, mas sinto, a cada instante que a Marília deixou um legado e muita inspiração pra todos nós”, ressaltou.

A fã pontuou que sempre foi apaixonada pela cantora, por seu trabalho e pelas músicas. “Tenho até tatuado no meu braço um dos álbuns dela, o mais recente, intitulado Todos os Cantos e pretendo, em breve, fazer mais uma tatuagem em homenagem a ela. Sempre acompanhei pelas redes sociais o dia a dia dela, era algo que fazia parte da minha rotina, o “bom dia” da Marília, seu jeito engraçado, os conselhos, enfim, ver ela ali de verdade trazia ela para mais perto de mim de alguma forma”, comentou.

“Eu amo e sempre vou amar a Marília Mendonça. Eu estou desolada, sem chão, com um buraco no peito, um vazio que não acaba mais. Quando recebi a notícia, o meu mundo caiu, não consegui conter as lágrimas e até hoje choro e pergunto ‘Por quê? Por que meu Deus? Por que a Marília?’.”, disse.

Tatuagem de Vanessa. Foto: Arquivo Pessoal



A fã comentou que, como cantora, se sentia representada por ela, por ela ter conseguido chegar tão longe. “Que orgulho. Que brilho, que brilha hoje no céu. A minha ficha ainda não caiu, não sei quanto tempo vai levar, mas está doendo muito. Nunca tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, eu tinha feito reserva para um show dia 3 de dezembro em Jaguariúna, mas infelizmente nosso encontro ficará apenas na minha memória. Para sempre em todos os cantos, minha eterna Rainha da sofrência. Você virou saudade aqui dentro de casa”, finalizou.

Amor descrito na música

Mariana Camargo Corassa, de 27 anos. Foto: Arquivo Pessoal



Mariana Camargo Corassa, de 27 anos, mora atualmente em Espírito Santo do Pinhal, mas morou em Vargem por 13 anos. Ela contou que o que a levou a acompanhar o trabalho de Marília Mendonça foi se ver muito na cantora.

“Ela começou a compor com 12 anos e eu comecei a compor com 13 anos. Ela é uma referência para mim, uma inspiração. Para a música brasileira ela representa tudo, ela quebrou muitos tabus da música sertaneja, sendo a pioneira da sofrência e do feminejo na atualidade”, disse.

A fã, que iria ao show da cantora em Mogi Guaçu no próximo mês, lamentou a perda da cantora. “A perda dela foi uma tristeza muito grande para mim, ela era uma referência na música e na vida, além de ser uma cantora e compositora maravilhosa, ela também era uma mãe, filha e profissional maravilhosa. Não tenho palavras para enaltecer quem foi Marília Mendonça”, pontuou.

Treze dias antes do falecimento da cantora, Mariana se encontrou pessoalmente com a ídola. “Eu vi ela em São Paulo, porque ela fez um show em Campinas e estava hospedada no mesmo hotel que eu estava. E, eu e minhas amigas, que somos muito fãs dela, tiramos foto com ela. Eu nunca vou me esquecer daquele perfume, daquele sorriso e do que ela me disse quando contei que era compositora: ‘Ahhh, você é? Que legal! Um dia vou ouvir suas músicas’”, relatou.

A fã, demonstrou seu amor por Marília Mendonça compondo uma música, intitulada Legado, em homenagem à cantora. “Eu fiz essa música em homenagem a ela. Ela escrevia tantos temas e a morte dela entristeceu uma nação. Então essa foi uma forma de eu expressar meu amor por ela e que ela é anjo nas nossas vidas”, finalizou.

Música: Legado

Composição: Mariana Corassa

Já não cabe mais no peito

essa dor

Você foi e com você levou o seu amor

E com isso deixou a dor

Dizem que aí em cima você está bem melhor

Mas aqui em baixo estamos pior

Chorar é o que nos consola

Você aqui fez sua história

E o seu legado tá aí

Todo mundo vai sofrer sim

Refrão

E quem diria Marília virou anjo

Ali em cima

Na terra e em outro plano

Agora é só fazer esse papel

Cuida de nós aí do céu