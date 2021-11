Mnisis, da vargengrandense Marina Costa, faz sua estreia na São Paulo Fashion Week

Criada há menos de dois anos pela designer vargengrandense Marina Costa, a marca Mnisis estará na 52ª edição da São Paulo Fashion Week, um dos maiores eventos de moda do mundo. Ainda em formato híbrido, com desfiles digitais e presenciais por conta da pandemia da Covid-19, a SPFW será realizada de 17 a 20 de novembro.



Serão 48 marcas nesta edição do evento, com 25 apresentações presenciais e 23 digitais e 7 marcas estreantes. A Mnisis se apresentará no formato digital, no dia 17, às 19h. Em entrevista à Gazeta, Marina falou sobre a Mnisis e a expectativa de participar da SPFW.

“A Mnisis surgiu nos meus estudos de pós graduação, em Firenze, na Itália. Ela surgiu como parte dos meus estudos lá e também como uma busca de materiais novos. Foi assim que eu consegui criar a resina, na busca de botões diferentes”, comentou.

Do estudo de pós graduação, para o mercado e para uma das mais importantes semanas de moda do mundo, a Mnisis teve uma trajetória expressiva. “Está sendo bem intenso todo o preparativo, muito trabalho. Mas eu estou muito feliz com a oportunidade”, comentou. “Mnisis vai completar dois anos em dezembro. Ela nasceu e logo depois começou a pandemia. Criamos uma base de acessórios e ficamos conhecidos por isso e só no segundo semestre de 2020, lançamos a coleção de roupas”, contou.

A participação da Mnisis será virtual e as pessoas poderão acompanhar pelo canal online spfw.com.br. “As pessoas podem esperar muita criatividade. A gente fala bastante sobre o tempo e a representação dele. Pode esperar materiais novos, modelagens novas”, comentou Marina, que é filha do casal Roseli, proprietária da Bella Cosmética, e do advogado Donizeti Luiz Costa.

Para conhecer mais o trabalho de Marina Costa e as peças da Mnisis, basta seguir no Instagram @mnisis.mn. A marca também pode ser encontrada em São Paulo, na loja Gengibrão, no Centro de São Paulo e depois da SPFW, nas lojas Cartel 011 e na Conceito ê.