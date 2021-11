Moro se filia ao Podemos, Eduardo Leite faz campanha na região

Alckmin é cogitado para ser vice de Lula e Bolsonaro deve ir para o PL

Tadeu Ligabue

Embora toda esta agitação política esteja acontecendo em locais longes de Vargem Grande do Sul e um tanto quanto distante o tempo para as eleições para presidente da República, governador do Estado, senadores, deputados federais e estaduais, o tabuleiro da política está se movimentando e seus efeitos podem ser sentidos no município.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), conquistou uma certa projeção regional, quer seja através da sua administração municipal ou da presidência do Conderg, da qual também foi reeleito, e tem procurado através deste reconhecimento agir junto ao governo estadual para trazer mais verbas e benefícios para Vargem Grande do Sul e o consórcio que preside.

Hoje, parece um pouco distante a possibilidade dele vir a disputar uma eleição para deputado, embora seja cedo ainda, mas tudo indica que o PSDB não lançará candidatos regionais como no tempo em que Beraldo e Silvinho Torres foram eleitos deputados estadual e federal pelo PSDB, respectivamente, durante várias eleições.

Neste sentido, é tido como certo o apoio que o prefeito dará à candidatura do governador Doria (PSDB), nas prévias que o partido dos tucanos realizará e que indicará o candidato à disputa da presidência da República. Também deverá influenciar o diretório local do PSDB e os filiados para que apoiem e votem na candidatura de Doria.

Outro candidato do PSDB, o atual governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, visitou a região de São João da Boa Vista no último sábado, dia 6, e obteve o apoio do ex-deputado federal do PSDB, Silvio Torres. Também estaria apoiando Leite, Orlando Faria, filho de Fordinho, ex-prefeito de Caconde, que ganhou projeção por sua participação junto ao governo do ex-prefeito Bruno Covas de São Paulo. Ele teria coordenado o encontro e foi exonerado do cargo de secretário da Habitação da cidade de São Paulo, segundo os comentários políticos, por pressão do governador Doria.

De Vargem Grande do Sul, apenas o vereador Serginho da Farmácia e sua esposa Ângela participaram do encontro, inclusive do almoço com o governador Leite. O prefeito Amarildo e demais membros do partido, não foram à reunião. A passagem de Leite pela região agitou as hostes do PSDB, onde até então, o governador Doria reinava tranquilo para ser o indicado do partido a disputar a presidência da República no ano que vem.

Moro se filia ao Podemos

O ex-prefeito Celso Ribeiro e atual vice-prefeito do município, não esconde sua satisfação com a filiação do ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro ao Podemos, partido do qual Celso é presidente. Sergio Moro se filiou na quarta-feira, dia 10 e a expectativa do partido é de que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, seja lançado candidato a presidente da República nas eleições de 2022.

Para Celso Ribeiro, a tão sonhada terceira via poderia ocorrer com a candidatura de Moro, que faria frente às candidaturas de Lula e Bolsonaro, criando uma nova opção para o eleitor brasileiro que não quer nem a candidatura do atual presidente Bolsonaro e tão pouco a do ex-presidente Lula.

Alckmin vice de Lula

A mais recente pesquisa realizada pela Vox Populi e divulgada na quinta-feira, dia 11, mostra que caso as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Lula (PT) seria eleito no primeiro turno com 57% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (sem partido) ficaria em segundo, com 27% dos votos válidos. Ciro Gomes (PDT) teria 0,05% e Sergio Moro (Podemos) e José Luiz Datena (PSL), 0,03%.

Quando colocado os nomes de Doria e Leite, ambos do PSDB, os números praticamente não se alteram. O petista também venceria todos os cenários pesquisados em um eventual segundo turno. Na disputa com Bolsonaro, Lula ganharia de 52% a 24%. Contra Ciro, a vitória seria por 49% a 15%. Contra Doria, Lula venceria por 53% a 10%.

Também as manchetes das notícias que circularam esta semana, trazem a possibilidade do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin de saída do PSDB, para ser vice na chapa de Lula. Ele só estaria aguardando as prévias do partido que acontecem neste final de mês para se posicionar.

Alckmin, que também cogita ser candidato ao governo do Estado de São Paulo e está bem posicionado, aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas, estaria de mudança para o PSB. Segundo as notícias, Lula vê com o maior entusiasmo ter Alckmin como vice, sugerindo que ele é o governador que mais se aproxima dos pobres e que desempenharia papel importante como vice, dividindo as tarefas com ele.

Segundo também apurou o jornal nos sites de notícias, Alckmin tem argumentado de que a possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro representa uma real ameaça de ruptura democrática para o país e se considera alinhado com Lula nos projetos para o campo social.

Bolsonaro no PL

Eleito por ser um “político diferente”, o mito Jair Bolsonaro emplacou junto aos seus eleitores por condenar o “toma lá dá cá” da política brasileira. Há dois anos sem partido, o presidente está com os dias contados para se filiar junto ao Partido Liberal (PL) de Valdemar Costa Neto, um dos políticos presos no Mensalão, condenado há mais de sete anos de cadeia. Também foi citado no esquema Lava Jato e na Operação Porto Seguro.

Visando a sua reeleição, Bolsonaro tem se aproximado dos partidos do “Centrão” e a política do toma lá dá cá é a mola propulsora de sua candidatura. As emendas feitas nos últimos tempos no que é considerado um verdadeiro mensalão de compra de políticos na era Bolsonaro, através do que é chamado de Orçamento Secreto, já está com a Polícia Federal no encalço. Também o STF se posicionou a respeito do Orçamento Secreto, suspendendo os repasses das emendas feitas pelos políticos do Centrão.

A filiação do presidente Bolsonaro ao PL que ele tanto condenou quando candidato e logo depois de eleito, deverá acontecer no próximo dia 22 de novembro.

O ex-juiz Sergio Moro durante cerimônia de filiação ao Podemos. Foto: Reprodução G1

Sem partido há 2 anos, Bolsonaro encaminha filiação ao PL. Foto: Jose Dias / Palácio do Planalto

Governador do RS, Eduardo Leite esteve em São João da Boa Vista no final de semana. Foto: Matheus Lianda

PSDB vai realizar prévia no próximo domingo, dia 21 de novembro

Presidente do PSDB em Vargem, Canarinho destacou a importância da prévia com três candidatos capazes como Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio. Foto: Reportagem

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o presidente do diretório local do PSDB, vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o conhecido Canarinho, disse que é saudável a disputa dentro do partido, dos candidatos à presidência da República através das prévias que acontecerão no dia 21 de novembro, próximo domingo. Estão disputando a indicação, o governador Doria de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus.

Antes, o candidato era indicado de cima para baixo pelas lideranças do PSDB e agora, através de prévias, onde votam os filiados, prefeitos, lideranças do partido, dentre outros membros que se cadastrarem no site do PSDB. O partido procura através de uma candidatura própria, apresentar ao país um candidato da terceira via, disputando entre Bolsonaro e Lula.

“É uma novidade, são três candidatos capazes e a gente torce para que seja eleito o melhor e que o partido saia fortalecido para disputar a presidência da República”, afirmou o vereador. Atualmente com cerca de 460 filiados, o PSDB é o maior partido da cidade e elegeu o prefeito Amarildo Duzi Moraes, estando há muitos anos frente ao governo da cidade, desde o tempo em que elegeu Celso Ribeiro (2001 a 2004 e 2005 a 2008) e Amarildo (2009 a 2012, 2017 a 2020 e 2021 a 2024).

Segundo Canarinho, para as prévias está sendo feito um trabalho de cadastramento junto aos filiados para poderem votar. Explicou que quem ainda não se cadastrou, poderá baixar o aplicativo pelo celular “Prévias PSDB” e executar a função. O cadastramento poderá ser feito até este domingo, dia 14 de novembro. No dia 21, o filiado cadastrado abre o aplicativo e vota no candidato da sua escolha. A disputa entre o governador Doria e Leite está bastante acirrada e a esperança de Canarinho é que o ganhador possa unir ainda mais o partido para poder disputar a presidência da República.