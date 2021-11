Vargem celebra Dia da Consciência Negra com entrega de troféu

O Dia da Consciência Negra é comemorado anualmente no dia 20 de no-vembro. A data celebra a memória do líder Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão do seu povo e morreu em 20 de novembro de 1695.

Em Vargem Grande do Sul, ao contrário de muitos municípios, a data não se trata de feriado municipal, mas é celebrada dentro do Calendário de Eventos municipais com a Semana da Consciência Negra, desde 2009, após um projeto de lei de iniciativa do vereador Wilsinho Fermoselli (DEM), aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, receber a sanção do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em seu primeiro mandato.

Em 2021, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo e o Turismo e o Conselho de Cultura de Vargem Grande do Sul, irão celebrar o Dia da Consciência Negra coma a entrega do 1º Troféu Turíbio dos Santos, honraria que será concedida a 11 cidadãos negros que se destacaram em suas áreas de atuação e contribuíram para o desenvolvimento do município.

A entrega do troféu acontecerá em solenidade que será realizada no dia 19 de novembro, na Casa da Cultura, às 19h30. Segundo o informado, o objetivo é entregar a homenagem a cada dois anos.

O troféu leva o nome do sr. Turíbio dos Santos, primeiro negro a ser eleito para a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, na década de 1950, onde exerceu quatro mandatos. Turíbio sempre foi muito atuante nas questões sociais da cidade.

Dia da Consciência Negra

Márcia Iared, diretora de Cultura e Turismo

É com muito orgulho e alegria que no próximo 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, o Departamento de Cultura e Turismo e o Conselho de Cultura de Vargem Grande do Sul estará recebendo 11 personalidades negras, e convidados, na Casa da Cultura, para a primeira edição de entrega do Troféu Turíbio dos Santos, criado para este fim, evento que poderá acontecer bienalmente.

Reforçamos o nosso orgulho por este troféu que leva o nome de Turíbio dos Santos, grande cidadão, eleito quatro vezes vereador, notória figura política de destacada dedicação nos movimentos sociais.

Os homenageados em 2021 serão Débora Azevedo Fernandes, Rubens Romildo Sinhá, Sueli de Andrade, Delourdes dos Santos da Silva, Roseli Barão, Celso Acácio Nunes – Cajú Massagista, Benedito Adão, Petronilho dos Santos – Foto Nilo, Antônio Domingos – Toninho Domingos, Eder Donizete Pereira e Benedito Albuquerque – Ditinho Chofer.

A escolha, que teve envolvimento da sociedade civil, com certeza destacará nomes de pessoas que na sua luta muito contribuíram em suas áreas de atuação. Outros nomes indicados serão homenageados em outras edições.

Este é com certeza um momento que convida à reflexão sobre a grande dívida para com este povo que tanto contribuiu com o nosso desenvolvimento, não só pelo árduo trabalho despendido no nosso Brasil, mas também pela grande contribuição cultural arraigada na nossa brasilidade.

Sua grande influência na arte, na culinária, na dança e na música, pelo som dos seus tambores, na religiosidade tão presente e tão cultivada, marcados fortemente nos costumes do nosso Brasil.

Nos últimos anos, grandes debates, discussões, posicionamento dos movimentos negros têm evidenciado a luta em favor da igualdade racial. Mas ainda há muito por fazer, especialmente no campo das oportunidades, objetivando despertar lideranças negras, fazer jus a elas pela rica vivência cultural dos africanos, muitos originários de grandes dinastias trazidas para o Brasil, o que nos leva a reafirmar o importante papel que, como sempre deve ter a educação e a escola, principal veículo de transformação. Não se trata apenas de trabalhar o fato contido no currículo histórico, mas principalmente ter uma conduta atenta às relações entre as crianças, promovendo uma interação adequada, destacando sempre os valores dessa cultura.

É preciso ouvir mais o líder Mandela, que depois de décadas na prisão, foi eleito presidente na África do Sul, onde tanto lutou para implantar a democracia. É preciso ouvir mais Martin Luther King e sua grande verdade: “Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele”. Ou então: “O que me preocupa não é a maldade de muitos, mas o silêncio dos bons”.