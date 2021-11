Vargem está há mais de 40 dias sem óbitos pela Covid-19

A cidade de Vargem Grande do Sul completa 42 dias sem óbitos pela Covid-19 neste sábado, dia 13. A última morte em decorrência da doença ocorreu no dia 2 de outubro, totalizando 11 falecimentos pelo SarsCoV2, o novo coronavírus, desde o início da pandemia.

No dia 1º de outubro, o Boletim Epidemiológico da Covid-19 divulgado pela prefeitura registrou uma pessoa hospitalizada na enfermaria e outra em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No dia 2, o munícipe que estava na UTI infelizmente veio a óbito, entrando no boletim da Prefeitura Municipal como óbito suspeito, sendo confirmado no dia 7, quando o boletim somou 111 óbitos pela Covid e outros 5 óbitos por outras causas, mas com a presença da doença.

Além de não registrar óbitos há 42 dias, já faz uma semana que o boletim municipal não registra nenhum munícipe hospitalizado pela doença nem na enfermaria e nem na UTI. Uma vitória para a cidade.

No Estado

Pela primeira vez, desde 1 ano e 8 meses em que a pandemia da Covid-19 teve início no Brasil, o Estado de São Paulo passou um dia sem registrar óbitos pela doença, o que ocorreu no dia 8 de novembro. Embora o resultado esteja defasado, ele representa um passo muito positivo.

O balanço do Governo do Estado de São Paulo indica que 553 municípios não registraram novos óbitos de 4 a 10 de novembro, o que significa 86% dos municípios. Em Vargem Grande do Sul, o último óbito ocorreu há 42 dias.

Segundo o Governo, o balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença, uma vez que o Estado de São Paulo tem hoje 90% da população adulta com a imunização completa.

A melhoria nos indicadores é notada de forma sustentada no decorrer das duas últimas semanas. Não houve registro de novas mortes em 497 cidades entre 28 de outubro e 10 de novembro, ou seja, em 77% dos municípios.

A análise foi feita a partir de dados que estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado e foram registrados pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde.

Casos em Vargem

Até sexta-feira, dia 12 de novembro, a cidade registrou 3.843 casos positivos da doença desde o início da pandemia. Neste período, o boletim municipal teve uma média de 13 casos ativos por dia.

No dia 1º deste mês, havia 15 pessoas com a doença, sendo que uma pessoa estava hospitalizada na enfermaria e uma na UTI. A situação permaneceu assim até o dia 3.

No dia 4, a cidade registrou 14 pessoas com o vírus ativo e uma pessoa internada na UTI. De sexta-feira, dia 5, a domingo, dia 7, a situação permaneceu igual: 13 casos ativos.

Na segunda-feira, dia 8, Vargem tinha 14 pessoas com a doença. Já terça-feira, dia 9, o boletim marcou 12 ativos, continuando assim no dia seguinte. Na quinta-feira, dia 11, felizmente o número de casos ativos caiu para 10, subindo para 11 na sexta-feira, dia 12.

Mês anterior

Durante todo o mês de outubro, Vargem registrou 50 novos casos confirmados da Covid-19, totalizando uma média de 17,54 casos ativos por dia. Contudo, analisando os boletins divulgados, é possível notar que, de 1º a 17 de outubro, a cidade registrou uma média de 14,52 casos ativos por dia.

Devido ao feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, o número de pessoas com o vírus entre o dia 18 e o dia 28 teve uma média de 23,7 por dia.

Região registrou poucas mortes pela Covid no último mês

A queda de novos casos positivos e novos óbitos pela Covid-19 também é uma realidade nas cidades da região. São Sebastião da Grama, por exemplo, já está há mais de quatro meses sem nenhum óbito pela doença.

O último óbito registrado pelo boletim da Prefeitura Municipal aconteceu em 1º de julho. Desde então, 133 dias depois, a cidade segue com 34 falecimentos. Pelo período de um mês, Grama registrou apenas 2 casos da doença, somando 1.139 positivos desde o início da pandemia.

Em Divinolândia, o último óbito aconteceu em 20 de julho, há 83 dias. E, desde então, a cidade não saiu da marca de 47 óbitos, mesmo após quase três meses. Durante um mês, 15 pessoas testaram positivo para a doença, registrando 1.375 pessoas com a Covid-19.

O último óbito pela doença em Itobi foi em 27 de setembro, há 45 dias. Na ocasião, a cidade somou 25 falecimentos. Em um mês, apenas um caso de Covid foi registrado, somando 878. Contudo, há alguns meses a cidade segue com um óbito suspeito no boletim.

Em São João da Boa Vista, o último óbito aconteceu no dia 29 de outubro. Assim, a cidade não sofre perdas há duas semanas, quando chegou a marca de 304 óbitos. Porém, a cidade sustenta o recorde de casos positivos em um mês, com 117 casos no período, chegando a 11.871 pessoas com a doença desde o início da pandemia.

Infelizmente, Casa Branca teve um óbito pela doença na quarta-feira, dia 10, somando 103 falecimentos. Em um mês, a cidade registrou 40 casos, totalizando 3.433 e dois internados no Hospital de Campanha, na sexta-feira, dia 12.

São José do Rio Pardo também somou mais um falecimento pela doença na quarta, dia 10, chegando a 167 óbitos. A cidade registrou na sexta-feira, dia 12, 6.468 casos da doença. Na ocasião, uma pessoa estava hospitalizada no quarto.

71,19% da população da cidade já esta imunizada contra a doença

De acordo com o Programa de Imunização do Governo do Estado de São Paulo, até a quinta-feira, dia 11, a vacinação contra a Covid-19 em Vargem Grande do Sul havia batido outro recorde. Na ocasião, 71,19% da população já estava com a imunização completa.

De acordo com o boletim divulgado na data, 29.591 pessoas haviam sido imunizadas já com a segunda dose das vacinas contra a doença e 1.018 haviam tomado a vacina com dose única.

Na cidade, 34.098 pessoas tomaram a 1ª dose, sendo 80,46% da população. Assim, ainda falta concluir a imunização para 4.424 pessoas.

Outro ponto positivo na cidade é o avanço da aplicação da terceira dose da vacina contra a doença, também conhecida como vacina de reforço. Na data, 3.283 pessoas já haviam recebido a dose.

De acordo com o balanço do Estado, somando as vacinas aplicadas na 1º, 2º e 3º doses, bem como as de dose única, 68.069 vacinas foram aplicadas na cidade desde o início da imunização.

Em São Paulo, segundo o boletim atualizado na sexta-feira, dia 12, 84,17% da população está imunizada com pelo menos uma dose e 72,07% da população do estado esta com o esquema vacinal completo.