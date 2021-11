Tênis Clube promove torneio de futsal

O Tênis Clube de Vargem Grande do Sul deu início ao 1º Campeonato de Empresas e Convidados. A ideia foi do professor Felipe Carossi, que recebeu autorização da diretoria, através do presidente Hugo Cossi.

Felipe contou que todo o clube realiza o tradicional “Dezembrão de Futsal”, direcionado para os sócios. Mas dessa vez, ele teve a ideia de unir, convidando os sócios, que montaram duas equipes do Tênis Clube em parcerias com alguma empresa, como equipe Tênis Clube/Loja O Bonzão e a equipe Tênis Clube/Bedim Terraplanagem, ele também expandiu o convite para algumas empresas da cidade, entre elas Revtec e Posto Redentor, Peres e Peres distribuidora, Grampac, Auto Box Fabiano, Óticas Paris e supermercado Nako.

O campeonato seguirá os protocolos sanitários contra a Covid-19, tomando todo cuidado necessário, como aferição de temperatura para entrar no clube, uso de máscara para os atletas que não estarão em quadra, distanciamento social em torno da quadra e utilização do álcool em gel em todo o clube.

Partidas

O campeonato teve início na noite de 29 de outubro, com jogo de estreia entre Revtec e filiais x Peres e Peres distribuidora. A equipe da Peres e Peres venceu por 9 a 7, em um grande jogo.

Na última semana foram disputadas mais duas rodadas do campeonato, contando com a estreia de todas as equipes inscritas. Os destaques foram para a vitória da Grampac em cima do Supermercado Nako e a vitória da Óticas Paris sobre o Tênis Clube/Loja O Bonzão. Já na sexta, dia 5, em jogo bem disputado, a equipe Peres e Peres venceu a segunda partida, se isolando na liderança da classificação, ao derrotar a equipe do Tênis Clube/Bedim Terraplanagem e na outra partida, a vitória foi da equipe da Revtec sobre o time do Auto Box Fabiano.

Na última quarta-feira, dia 10, houve mais uma rodada. As equipes da Ótica Paris e Auto Box Fabiano empataram em 5 a 5 e a equipe do Tênis Clube/Bedim Terraplanagem venceu o Supermercado Nako.

Felipe Carossi aproveita para agradecer todos os envolvidos e a diretoria do Tênis Clube.

Fotos: Tênis Clube