Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Andréia de Souza Campos aos 42 anos de idade, no dia 6 de novembro. Deixa a mãe Terezinha Gonçalves da Silva; o marido Geovam Vicente de Campos; as filhas Luciléia e Elisângela; os irmãos Luís Carlos, Maria Aparecida, Sérgio Antônio, Benedito e Márcio; cunhado; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aracy Tortello de Oliveira, aos 86 anos de idade, no dia 8 de novembro. Era viúva de Sebastião Flávio de Oliveira; deixou os filhos Sílvio, Cássio, Carlos, Maria, Senhorinha, Ismael, Sueli e Sônia; os genros Roberto, João e Laércio; as noras Eliane, Ana e Maria Cristina; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 9, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 10 de novembro. Deixou a esposa Ana Maria Carossi da Silva; os filhos Paulo, Luís e Júlia. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Darmine Bianchetti, aos 65 anos de idade, no dia 11 de novembro. Solteiro, deixou os pais Consuelo Ribeiro Teixeira Bianchetti e José Bianchetti; os irmãos Aparecida e Luzia; os cunhados Osmar e Daniel e sobrinhos. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Carlos Vianna, aos 68 anos de idade, no dia 9 de novembro. Deixou a esposa Cleusa dos Santos Vianna; os filhos Marcelo e Antônio Carlos; as noras Michele e Sirlene; os netos Yuri, Ralf, Vinícius, Maria Cecília, Stefany, Eshelley e Hillary. Foi sepultado no dia 9, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Faleceu Rosa Maria Francisco, aos 87 anos de idade, no dia 9 de novembro. Era viúva de Antônio Francisco Martins; deixou os filhos Vera Lúcia, Luís Antônio, Maria Luiza, Silvia Helena e Silvana; genros, nora, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Cavalheiro Fabiano, aos 95 anos de idade, no dia 9 de novembro. Era viúva de Ibraim Fabiano; deixa a filha Maria de Lourdes; o genro Romildo e sobrinhos. Foi sepultada no dia 10, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Aparecido Campos, aos 49 anos de idade, no dia 7 de novembro. Solteiro, deixou os pais Salete Mássimo e Antônio Aparecido Campos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Cândido, aos 85 anos de idade, no dia 12 de novembro. Era solteiro, deixou filhos. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos na região

Falecimentos em Itobi

Faleceu Idice Espanhol Martins aos 88 anos de idade, no dia 12 de novembro. Deixa os filhos Aparecida, José Carlos, João, Antônio, Pedro, Miguel, Donizete, Terezinha, Célia, Marlene, Ivone, Nívea e Rosa; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Denilson Satorre aos 53 anos de idade, no dia 11 de novembro. Deixa a mãe Maria Aparecida; os irmãos Edna, Edvaldo, Maria José e Maria Inês. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Municipal de Itobi.

