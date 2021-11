Itobi realiza audiências públicas

A Câmara Municipal de Itobi vai realizar duas audiências públicas importantes no próximo dia 22. A primeira, que terá início às 20h, irá debater o Plano Plurianual 2022/2025.

Em seguida, às 20h30, será realizada a audiência para o debate do projeto de lei do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Itobi para o ano de 2022, ou seja, o orçamento da cidade para o próximo ano.

As audiências serão realizadas no dia 22 de novembro, uma segunda-feira, na Câmara Municipal de Itobi, à Rua Sete de Setembro, 558.