A Coluna Momento Pet dessa semana conta a história de Kyara e Jade, as cachorras da raça Border collie de Luciana Fuentes, que cada uma a seu tempo, trouxeram mais do que alegria para a casa da nova família.

Kyara chegou não para substituir uma perda, mas sim para trazer de volta a alegria de casa, conforme explicou Luciana. “Há pouco mais de 10 anos, ganhei a Jade, uma Border colllie que chegou para mim em um momento em que eu enfrentava uma depressão, e até então eu não entendia o que mudaria minha situação tendo a Jade”, contou.

Porém a convivência com a Jade mostrou uma mudança para Luciana. “A gente interagia, brincava, tirava fotos, mesmo através das redes sociais as pessoas interagiam comigo e com ela através das fotos, porque a Jade era a cachorra sorriso do meu Facebook”, disse.

No entanto, Jade precisou passar por um tratamento de saúde e como já não era uma mocinha, veio a falecer. “Fiquei arrasada, porque era para ser um procedimento para salvá-la e ela teve uma parada e a perdi. Entendo que o que fiz foi tentando o melhor por ela, para que ela tivesse qualidade de vida por muito mais tempo. Afinal, sempre prezei isso, tendo em vista que meus animais são meus filhos de quatro patas, anjos que Deus nos empresta para aprendermos a cuidar e ser melhores, pois é isso que nos ensinam”, comentou.

Luciana estava muito triste por ter perdido Jade, até que em julho, ela ganhou a Kyara. “Quando a peguei, a primeira coisa que fiz foi olhar a carteirinha de vacinação dela, a data de nascimento me chamou muito atenção, ela nasceu no dia que a Jade partiu”, disse. “Olhei para Kyara, coloquei ela no carro e falei a palavra que a Jade mais gostava: selfie! E aí, veio a primeira pose para foto da Kyara, o que não tive dúvidas: ela veio para continuar a escrever a história que foi interrompida com a minha Jade”, disse Luciana.

Assim, Kyara segue deixando a vida de Luciana mais feliz. E entre os cuidados a se ter com um bichinho, Luciana oferece alimentação adequada, atividades, passeios. “O principal sempre será o amor”, disse. “E dar sempre à sua companheira o melhor de você, porque você terá sempre o melhor deles também”, finalizou.

Jade