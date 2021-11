Operação Ripetizione apreende mais de 2 kg de drogas e prende 5 pessoas

Após um trabalho de investigação iniciado há alguns meses, a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul deflagrou a Operação Ripetizione, que até a sexta-feira, dia 12, havia apreendido mais de 2 kg de drogas, entre crack e cocaína e levou a prisão de 5 pessoas.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, há alguns meses a Polícia Civil vinha investigando o envolvimento delas e de outras pessoas com o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Na tarde do dia 4, durante a primeira fase da operação, o delegado representou ao juiz da 2ª Vara da Comarca pela expedição de mandados de buscas nas residências de duas delas. Na tarde da sexta-feira, dia 5, foi dado cumprimento aos mandados de buscas. “Na residência de duas das investigadas apreendemos mais de 2 kg de crack e cocaína, além de celulares, dinheiro, anotações do tráfico e mais de 300 pinos plásticos utilizados para acondicionar as drogas, para que pudessem ser comercializadas”, informou.

Umas das suspeitas presa já havia sido detida em flagrante pela equipe da Delegacia da Polícia Civil de Vargem em 2019, com centenas de porções de cocaína, tendo sido condenada à pena de 8 anos de reclusão, porém estava em liberdade, pois conforme explicou o delegado, adquiriu o direito de recorrer da sentença em segunda instância em liberdade.

Segundo ele, a operação recebeu o nome em italiano de “Ripetizione”, uma alusão à palavra em português repetição, devido a nova prisão de uma das investigadas pelas práticas dos mesmos crimes em curto espaço de tempo. Ambas as presas foram recolhidas à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Segunda fase

A segunda fase da Operação Ripetizione foi deflagrada na sexta-feira, dia 12. De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, foram presos temporariamente um homem e outras duas mulheres por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Também foram apreendidos cinco celulares, dinheiro e uma porção de maconha.

“As diligências de hoje comprovarão o envolvimento de todos os investigados, sendo que até o momento cinco já estão presos”, observou o delegado. A polícia Civil de Vargem contou com o apoio de policiais da DISE/DIG de São João da Boa Vista e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem.

Mais de 1 kg de crack e 1 kg de cocaína, além de material relacionado ao tráfico de drogas foram apreendidos pela Polícia Civil na Operação Ripetizione. Fotos: Policia Civil