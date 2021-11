Roubaram carro e foram presos em São José do Rio Pardo

Dois rapazes foram presos por roubo após ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Rodoviária, na manhã desta quinta-feira, dia 11. Os assaltantes roubaram um veículo Nissan no bairro Domingos de Sylos, em São José do Rio Pardo.

De acordo com o informado pelo Portal Rio Pardo, quatro rapazes chegaram em um veículo e, quando dois deles tentavam roubar o carro que estava estacionado na frente de uma casa, o proprietário do automóvel, que é policial rodoviário, saiu para ver o que estava acontecendo e viu a movimentação.

O policial, que estava em período de folga, saiu em luta corporal com um dos assaltantes, que estava armado com uma faca. O outro rapaz, com uma chave mixa, deu partida no veículo e saiu em alta velocidade, tomando sentido a rodovia SP-350. A outra dupla estava dentro do carro e fugiu.

O policial desarmou o rapaz que passou a informação aos outros assaltantes, todos de Pirassununga, e acionou a Polícia Militar e Rodoviária. O veículo foi localizado em alta velocidade na rodovia, iniciando um acompanhamento. O fugitivo seguiu rumo Casa Branca e, depois, pegou a SP-340 sentido Mococa.

Ao passar pelo pedágio entre as cidades de Casa Branca e Mococa, o assaltante abandonou o veículo próximo à Ponte do Rio Pardo e se atirou no rio, tentando fugir. Foi feito o cerco policial e o criminoso foi preso em uma chácara quando saiu do rio. A dupla foi detida e recebeu voz de prisão, sendo conduzida à Delegacia de Polícia.

Investigação

Devido aos criminosos que conseguiram fugir, o caso seguiu em investigação. Assim, no mesmo dia, outras três pessoas foram presas na rodovia SP-215, em Casa Branca, sendo dois homens e uma mulher de 18 anos.

Eles fugiram do local do roubo em um veículo Verona de cor vermelha e, pela rodovia, o carro teve uma pane e ficou no acostamento. Ciente dos dados do veículo, a Polícia Rodoviária estava em patrulha e viu o carro abandonado. Foi pedido apoio da Polícia Militar de Casa Branca.

Segundo o Portal Rio Pardo, quando os policiais retornaram ao local onde o veículo havia sido abandonado, o carro já estava em cima de um guincho, sendo levado para Pirassununga. Foi feita a abordagem e, junto com o veículo, os três bandidos acusados de participação no assalto do carro Nissan foram presos.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia de São José, permanecendo os cinco à disposição da Justiça. De acordo com a polícia, quatro deles são de Pirassununga e um de São José.