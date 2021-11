Inauguração da Odalisca Calçados foi um grande sucesso

Investindo em Vargem Grande do Sul, o casal Ana Paula e Rafael Aécio, na foto com a filha Isabeli, inaugurara a loja Odalisca Calçados.

A loja, localizada à Praça Capitão João Pinto Fontão, 156, foi aberta ao público na sexta-feira, dia 5, e recebeu clientes durante todo o final de semana, atraindo muita gente da cidade.

Ana Paula e Rafael são lojistas de Jaú, tradicional polo de sapatos femininos, e trabalham com calçados de fabricação própria e também multi marcas.

Esta é a terceira loja da família, que também tem unidades Espírito Santo do Pinhal e Andradas.

A Odalisca Calçados oferece sapatos para a família toda, rasteirinhas a partir de R$ 24,99 à vista, sapatilhas e sandálias a partir de R$ 39,99, além de bolsas, mochilas e chinelos com preço imperdíveis.

Segundo Ana Paula e Rafael, esses preços não são apenas de inauguração, mas sim o praticado sempre na loja. “Trabalhamos com qualidade e preço baixo para que todos possam ter calçados lindos e pagando preço justo”, garantiram.

Fique por dentro das novidades, seguindo as redes sociais @odalisca.calcados.vargem