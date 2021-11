Inaugurada a OdontoCompany de Vargem Grande do Sul

A OdontoCompany, que já era a maior rede de clínicas odontológicas do país e que recentemente se tornou uma das maiores de todo mundo, agora está em Vargem Grande do Sul.

Sob a coordenação da cirurgiã dentista Dra. Carolina Coracini Inarelli, especialista em ortodontia, a unidade da OdontoCompany de Vargem foi inaugurada na manhã da terça-feira, dia 9, oferecendo uma série de serviços odontológicos, com muita qualidade e valores muito acessíveis.

Entre os tratamentos oferecidos estão ortodontia, clínico geral, implantes, próteses dentárias, odontopediatria, periodontia (limpeza), dentística, endodontia e estética.

Além disso, o cliente encontra a oportunidade de fazer seu plano odontológico.

Para conhecer todos os serviços e agendar um horário, a OdontoCompany fica à rua Cel. Lúcio, nº 346, no Centro. O telefone e WhatsApp é o (19) 99906-3332.