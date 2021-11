Traçando metas

Rafael Bueno Queiroz

A cada dia que passa, temos mais concorrência em nossa vida profissional e para que possamos evoluir, devemos traçar objetivos e metas tangíveis. Mas como controlar e identificar pra onde estamos indo? Uma ferramenta muito utilizada no mundo corporativo é o “KPI”, uma sigla do inglês “Key Performance Indicator” que significa “indicador-chave de performance”. O KPI é um indicador que mostra efetivamente o desempenho de determinada variável da empresa de modo geral ou de processos de setores específicos.

Para termos um controle mais assertivo, é importante definir quais indicadores serão analisados, quais são os que realmente sejam realmente importantes. É interessante que não trabalhemos com muitos KPIs para não nos confundirmos. É fundamental que tenhamos métodos e capacidade de se medir o que está sendo analisado de maneira correta.

Mas como escolher um bom indicador?

Os indicadores devem ter relevância, isto é, devem ter um significado, uma importância para o negócio. Deve-se evitar indicadores que não agreguem nada ao negócio. Um exemplo disso é a quantidade de likes de uma publicação no Facebook. Esse índice pode ser significativo para se medir uma campanha de marketing, mas tem efeito concreto para o setor de vendas.

Os indicadores devem ser medidos e controlados com periodicidade determinada de modo que seja possível se analisar um aumento ou uma redução nos KPIs.

Os indicadores devem fazer sentido e alinhados à sua estratégia de negócio. Quando se está iniciando um novo negócio, faz mais sentido analisar o número de clientes atendidos ao invés de se medir as vendas propriamente ditas.

Nos dias de hoje em que estamos sempre conectados e com sites, vendas on-line e redes sociais, existem diversas ferramentas on-line que avaliam diferentes KPIs: contabilizam e retornam vários dados a respeito do tráfego em seu website, vendas, menções e posicionamento nos mecanismos de busca, etc.

Rafael Bueno Queiroz é mestre em engenharia mecânica pela unesp com MBA em gestão empresarial pela fgv