Piloto vargengrandense de 11 anos participa de Campeonato Super Bike Brasil

Depois de estrear em Interlagos, Vítor Hugo Correa disputa etapa em Minas Gerais

Vitor Hugo Correa desde seus 3 anos anda de moto e é extremamente apaixonado pelo mundo das motocicletas. Sempre treinou em kartódromos junto com seu pai e amigos. A paixão pelas pistas evoluiu e há dois meses, ele iniciou sua carreira profissional na Super Bike Brasil, participando da 4ª etapa do campeonato, que ocorreu em Interlagos, circuito mais famoso do Brasil.

Por ser sua primeira vez em um autódromo, Vitor Hugo e sua equipe consideraram o resultado bastante positivo. Ele terminou a prova no oitavo lugar, após se desequilibrar da moto na disputa. Nos treinos classificatórios, o piloto vargengrandense chegou a fazer o quarto melhor tempo da categoria. Vítor Hugo disputa a categoria Honda Junior Cup, voltada para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, visando ensinar todos os conceitos e técnicas de pilotagem, além de auxiliar na formação do jovem com controle das emoções, medos, insegurança, disciplina e comunicação. Nesta categoria, são pilotadas motocicletas Honda CG 160 Titan.

Vítor Hugo acaba de se recuperar de uma lesão que o impediu de participar das duas etapas anteriores, e afirmou estar bastante ansioso para a próxima corrida, que acontecerá neste domingo, dia 21, em Minas Gerais. Ele irá acompanhado de seu pai o empresário Vladimir Correa, proprietário da Eleven Construções Metálicas, deixando em Vargem a torcida de sua mãe Lucimeire Correa, de seus irmãos Larissa e Eduardo, de seus avós, e todos os familiares, amigos e seus patrocinadores.

O jovem ainda concilia os treinos com os estudos, que considera muito importantes para sua carreira. Atualmente ele estuda na EMEB Mário Beni e consegue dividir o tempo entre seus estudos com a rotina das competições.

Transmissão

Os familiares de Vítor Hugo convidam a todos a assistirem, torcerem e prestigiarem o piloto. A corrida será disputada na manhã deste domingo, dia 21, no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG), e será transmitida ao vivo pelo Youtube oficial da Honda Motos Brasil e pelo canal oficial da Super Bike Brasil.