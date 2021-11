Vereadores e prefeito buscaram recursos para Vargem com deputados

Baleia Rossi destinou kit ao Conselho Tutelar. Foto: Reprodução Facebook

No último mês, vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, bem como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), se encontraram com deputados estaduais e federais a fim de angariar recursos para a cidade.

No dia 12, o Conselho Tutelar recebeu um kit contendo um carro do modelo Siena 0km, cinco computadores para os conselheiros, uma impressora, um refrigerador, uma cadeirinha de automóvel para o transporte de crianças, uma TV Smart e um ar-condicionado portátil, que ainda aguardam a liberação.

O vereador Guilherme Nicolau (MDB) explicou em sua página do Facebook que em janeiro de 2020 solicitou melhorias para o Conselho Tutelar de Vargem aos deputados estaduais Baleia Rossi (MDB) e Jorge Caruso (MDB), através do assessor João Trebesqui Filho.

Em nome de seu partido, o MDB, o vereador agradeceu ao deputado Baleia Rossi pelo recurso, oriundo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O prefeito Amarildo publicou em sua página do Facebook que o veículo e os equipamentos visam garantir o bom funcionamento do Conselho Tutelar, proporcionando o atendimento integral a crianças e adolescentes em situação de violência ou vulnerabilidade. Ele agradeceu ao vereador Guilherme, ao partido MDB e ao deputado Baleia Rossi.

Simão Pedro

No gabinete do prefeito Amarildo no dia 8, o ex-deputado estadual Simão Pedro (PT), juntamente com o ex-deputado federal Gilmar Tatto (PT), anunciou uma emenda parlamentar para a saúde no exercício de 2022.

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), publicou em sua página da rede social Facebook que, em seguida, foram recepcionados na Câmara Municipal por ele, pelo presidente da Câmara Celso Itaroti (PTB) e os vereadores Serginho da Farmácia (PSDB) e Parafuso (PSD).

Na ocasião, também estiveram presentes os membros do Partido Trabalhista (PT) Ronaldo Gutierres e Leonardo Carvalho.

Rafa Zimbaldi

O prefeito Amarildo recebeu o deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) no dia 6 deste mês, em Divinolândia, na sede do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia (Conderg).

O convite ao deputado foi feito pelo prefeito de Zė da Doca (PTB), de São Sebastião da Grama, sendo que o deputado fez uma importante emenda para o Consórcio. Na recepção ao deputado, estavam presentes prefeitos e autoridades da região.

Em uma postagem no Facebook, o prefeito agradeceu ao deputado pela visita e pela emenda, cujo recurso será utilizado na aquisição de um veículo.

Quem também se encontrou com o deputado foram os vereadores Célio Santa Maria (PSB) e Paulinho. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde os vereadores buscavam recursos para Vargem para infraestrutura e saúde.

Em sua página, o vereador Célio agradeceu ao deputado estadual Rafa Zimbaldi pelo compromisso firmado com a cidade.

Janaína Pachoal

O vereador Paulinho esteve em São Paulo no dia 5, em uma audiência com a Deputada Estadual Janaína Paschoal (PSL), juntamente com representantes da Apae de Vargem Grande do Sul.

A deputada foi autora da emenda impositiva que destinou R$ 150 mil reais para a construção de uma piscina para a Apae. De acordo com o publicado pelo vereador Paulinho, Janaína confirmou a sua visita em breve em Vargem e colocou o seu gabinete à disposição do município

Alexandre Frota

No dia 28 de outubro, o prefeito Amarildo e o vereador Parafuso, estiveram em São Paulo para uma audiência com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB).

Na ocasião, foram solicitados recursos para Vargem e o deputado autorizou uma emenda de R$ 275 mil, que será utilizada na aquisição de uma van para transporte dos pacientes da saúde.

O deputado Alexandre Frota disse que tem feito um enorme trabalho prestando solidariedade às pessoas que mais necessitam e que trabalha muito com a área da saúde. “Fiquei muito feliz de poder estar ajudando vocês com essa van, esse carro, que vai atuar na área da saúde de vocês, e que vocês podem contar comigo, não só da cidade mas da região toda, tenho certeza que faremos grandes parcerias”, disse.

O prefeito agradeceu ao vereador Parafuso que realizou a intermediação e a agenda junto ao deputado.

Marcos Pereira

O vereador Maicon do Carmo Canato (PRB) e a vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (PRB) estiveram com o prefeito Amarildo em São Paulo para audiência com o deputado federal Marcos Pereira (PRB), no dia 22 de outubro.

Maicon publicou em sua rede social Facebook que no encontro, que ocorreu no gabinete do deputado, foi solicitado recursos para o município.

De acordo com o prefeito Amarildo, o deputado manifestou interesse em conhecer nossa cidade e brevemente fará uma visita na cidade e região. Ele pontuou que infelizmente, o vereador Fernando (PRB) não pôde comparecer na audiência devido a recuperação de uma cirurgia.

O prefeito agradeceu aos vereadores do PRB pela agenda com o deputado, uma vez que com certeza ela trará bons frutos à cidade.

Barros Munhoz

No dia 20 de outubro, o prefeito Amarildo publicou em seu Facebook que, depois de muitas viagens, audiências, reuniões, discussões, análise de projetos base, foi publicada a abertura de processo licitatório para resolver o problema da voçoroca que ameaça as casas das Cohabs 5 e 6.

Conforme informou, serão mais de R$ 7 milhões de investimentos do estado, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) nessa etapa.

O prefeito agradeceu ao Deputado Estadual Barros Munhoz (PSB), ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e ao Governador João Doria (PSDB) pela liberação, pois trata-se de uma obra muito importante para os moradores daquela região.

O prefeito pontuou que agora segue aguardando o processo licitatório e início das obras, pois a conclusão dessa obra dará fim ao pesadelo que vivem os moradores próximos.