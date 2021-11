Encontro Mariano será neste sábado, no Santo Antônio

Realizado desde 2017, o Encontro Mariano em Vargem Grande do Sul este ano será celebrado neste sábado, dia 20, na Paróquia de Santo Antônio.

O encontro foi iniciado com o incentivo do irmão Viveiros, missionário redentorista do Santuário de Aparecida e com a participação de Juliana Fermoselli, coordenadora diocesana do Terço das Mulheres, Francisco Godoy, coordenador forânico do Terço dos Homens, com apoio dos párocos de Vargem e é realizado anualmente, no segundo domingo do mês novembro.

No sábado, o encontro será iniciado com o terço às 18h30 e após, será celebrada a missa pelo bispo Dom Antônio Emídio Vilar.

Já participaram do Encontro o irmão Viveiros; padre Lucas, do Santuário de Aparecida; irmão Alan, missionário redentorista; Jéssica Fernandes, apresentadora do programa Família Devotos; Adriana Gil, cantora e evangelizadora da Canção Nova; padre Reginaldo Carreira, padre Moisés, padre Richard Straza, padre Ricardo Alexandre, padre Luís Fernando, padre Denis, padre Denilso Seco, padre Carlos Canato. Antes da pandemia da Covid-19, que impossibilitou o encontro no ano passado, o evento, chegou a ter a presença de 600 devotos, em 2018, na paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Com a retomada das celebrações, assim como o movimento do Terço, o Encontro Mariano também retorna. “Porém, ainda restrito, apenas com coordenadores, homens e mulheres do Terço de nossa cidade, para que em 13 de novembro de 2022, possamos receber nossos irmãos de toda a diocese e também de Minas Gerais, na Paróquia de São Joaquim, em Vargem Grande do Sul”, disse Juliana.

Transmissão

A celebração deste sábado será transmitida pelo perfil da Paróquia de Santo Antônio no Facebook. “Quero desde já agradecer a todos da equipe do Encontro Mariano, que desempenha este trabalho de através do terço evangelizar. Agradeço ao padre Celso Braz por nos acolher neste ano, pelo sim de Dom Vilar ao nosso convite de vir celebrar junto conosco, a todos os padres de nossa diocese que apoiam o movimento do Terço. Salve Maria”, agradeceu Juliana.