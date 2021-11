Neste dia 20, Saúde realiza exames do Novembro Azul

A Campanha Novembro Azul segue durante o mês em todo o mundo. Ela visa conscientizar, informar e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil, depois do câncer de pele.

O movimento internacional foi criado em 2003 e o mês de novembro foi escolhido devido ao dia 17 de novembro celebrar o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

Embora seja uma doença muito comum, por medo ou desconhecimento, muitos homens não falam do assunto e nem vão ao médico. A próstata é uma glândula presente nos homens, localizada na frente do reto, abaixo da bexiga, envolvendo a parte superior da uretra, canal por onde passa a urina. Sua função é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre e protege os espermatozoides.

Em Vargem

O Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul irá realizar a Campanha Novembro Azul, neste sábado, dia 20, e no próximo sábado, dia 27, das 8h às 17h, em algumas Unidades de Saúde. Nestes dias serão realizadas consultas médicas, solicitação de exames, ECG, testes rápidos, triagem e avaliação bucal.

Neste sábado, dia 20, o atendimento será realizado na UBS Dr. Nabil Zarif, na Vila Santa Terezinha, UBS Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar, ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores e ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista.

Na semana que vem, também no sábado, dia 27, a campanha será na ESF Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, ESF Dr. Benedito Martins, no Jardim Santa Marta, ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema e no ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro.