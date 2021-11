Árvores plantadas pela prefeitura foram vandalizadas

No decorrer dos últimos meses, a Prefeitura de Vargem Grande do Sul plantou árvores nas calçadas e dependências de prédios públicos da cidade, em ação que faz parte do projeto Floresta Urbana. Contudo, recentemente as árvores plantadas vêm sofrendo atos de vandalismo.

Em sua página no Facebook, a prefeitura publicou que árvores de prédios públicos estão sendo quebradas e pisoteadas, como é o caso das espécies da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Nair Bolonha, onde foram plantadas, em todo entorno da escola, 21 mudas como Samambaia, Ipê Branco, Resedá Gigante, Sombreiro, Manduirana, Pata de Vaca e Astrapéia.

O Departamento de Meio Ambiente, sob a direção de Edson Sabardelini, pede para que todos os moradores ajudem a Prefeitura a cuidar das árvores e dos patrimônios públicos. “Como cidadãos, é nosso dever cuidar da cidade onde vivemos, mas na prática isso só acontece com a união de todos, poder público e população”, ressaltou a publicação.

“Tudo que é quebrado, arrancado e destruído é dinheiro público que poderia ser investido em outras ações e obras para melhorar a qualidade de vida de todos, ao invés disso é necessário utilizar o dinheiro para consertos e manutenções de algo que já estava pronto”, informou a prefeitura em sua postagem.

A Prefeitura ressaltou que o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente está implantando o projeto piloto Floresta Urbana, uma vez que as florestas urbanas são imprescindíveis para a formação de uma cidade mais sadia e sustentável. O objetivo é conscientizar, e incentivar as pessoas a realizarem a preservação do meio ambiente e o plantio de árvores em áreas urbanas, proporcionando lugares mais frescos e com sombra para a população. “A cidade é a extensão de nossas casas e requer nossos cuidados”, finalizou a nota do Executivo.