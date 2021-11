Inscrições para o processo seletivo da prefeitura começam hoje, dia 22 de novembro

As inscrições para o Processo Seletivo nº 003/2021, da prefeitura de Vargem Grande do Sul, tiveram início nesta segunda-feira, dia 22 de novembro. O processo visa a contratação temporária de diversos empregos da rede municipal de Educação.

As inscrições se encerrarão às 16h do dia 2 de dezembro. A taxa é de R$ 50,00, e as inscrições devem ser efetuadas através do site www.conscamweb.com.br.

O Processo Seletivo Público será constituído de provas objetivas e de títulos pra os empregos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II – Língua Estrangeira – Inglês e Professor de Educação Especial.

A prova objetiva, será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. Inicialmente, a prova está prevista para ser realizada no dia 19 de dezembro de 2021 a partir das 9h para o 1º Período, e, a partir das 14h para o 2º período, horários em que serão fechados os portões.

Foi informado que a prefeitura e a empresa contratada para a realização do processo, proporcionarão todas as cautelas necessárias, para evitar contaminação pela Covid-19, atendendo as recomendações do órgãos de saúde.

Para mais informações, os interessados deverão acessar o edital completo pelos sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br.