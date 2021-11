Prefeitura começa decoração de Natal

Teve início nesta terça-feira, dia 16, os trabalhos de instalação da decoração do Natal 2021 pelos funcionários da prefeitura. Receberão enfeites e iluminação as ruas do Comércio, Cel. Lúcio e suas travessas, além da Praça Capitão João Pinto Fontão.

Segundo explicou ao jornal o encarregado Rodrigo Bruno, os coqueiros receberão iluminação, serão instaladas uma árvore de Natal em cada canteiro, serão feitos corredores de leds, o túnel será maior e haverá também enfeite nos chafarizes da fonte luminosa que está em processo de recuperação. Ela receberá grama sintética no fundo e os chafarizes serão todos iluminados.

A previsão é que até quarta-feira que vem, dia 24, os trabalhos estejam realizados e na quinta-feira, dia 25, a iluminação seja apresentada ao público. Uma das principais atrações, deve ser a árvore de Natal que está sendo montada logo no início da praça e que receberá novos enfeites e segundo Rodrigo, deverá chamar a atenção dos moradores.

Devido ainda aos cuidados e prevenção contra a Covid-19, este ano não haverá a tradicional Casinha do Papai Noel e tão pouco a Parada de Natal. Nos dias que antecedem o Natal, o Departamento de Cultura e Turismo está planejando a apresentação de coral e orquestra com temas natalinos.

Equipe da prefeitura passou a semana instalando a iluminação