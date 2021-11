Rapaz de 25 matou a tia a facadas em Pinhal

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante, suspeito de matar com quatro facadas, a tia em Espírito Santo do Pinhal, no sábado, dia 13.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), a vítima tinha 43 anos e acusou o sobrinho de roubar R$ 150,00. O jovem informou para os policiais militares que cometeu o crime após uma discussão com a tia, no Jardim Leila.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já prestava socorro à vítima. Na ocasião, o autor se trancou em um quarto da residência e, em princípio, negou o crime. No entanto, após ser questionado novamente pela equipe da PM, admitiu o homicídio.

Ele foi encaminhado ao Pronto-socorro porque tinha um corte na mão. A vítima chegou a passar por cirurgia no hospital, mas não resistiu. Segundo a PM, ela foi atingida com facadas na boca, no peito, no tórax e na costela.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por homicídio na Delegacia Seccional de São João da Boa Vista.