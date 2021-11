Sabesp anuncia investimentos em Divinolândia

Antônio de Padua Aquisti, o Padoca, prefeito de Divinolândia, esteve em reunião no dia 10, com a diretora de Sistemas Regionais da Sabesp, Mônica Porto, e o superintendente Regional da Sabesp, Gilson Mendonça, na sede da estatal. Entre assuntos abordados estava o tratamento de esgoto na cidade. No encontro, ficou acordado a implantação de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) nos bairros Campestrinho, Ribeirão do Santo Antônio e Três Barras, dando início à construção da ETE Campestrinho já em 2022.

O prefeito Padoca também questionou sobre o abastecimento de água na cidade, devido às dificuldades da estiagem e a possibilidade de aumentar o reservatório do município. Ficou autorizado pela Diretora de Sistemas Regionais da Sabesp, Mônica Porto, a construção de um reservatório de 400 mil litros de água para ajudar no abastecimento em épocas de estiagem. A obra também será realizada já em 2022.

Assim, Divinolândia terá um investimento de mais de R$ 7 milhões nos próximos 5 anos, divididos em três etapas. A primeira será a construção da ETE Campestrinho e Reservatório com capacidade de 400 mil litros. A segunda será a construção da ETE Ribeirão do Santo Antônio e a terceira etapa será a construção da ETE Três Barras.

Padoca destacou a importância dessas ações conjuntas criando uma relação positiva e comprometida com o meio ambiente e a população divinolandense.