Sicredi leva conceitos de finanças para escolas municipais

De uma maneira muito divertida, os alunos da Escola Municipal Professor Henrique de Brito Novaes, na Vila Santana, aprenderam conceitos de finanças, economia e os benefícios de poupar e do cooperativismo, durante o projeto Cooperação na Ponta do Lápis, uma iniciativa da Sicredi União PR/SP.

O projeto ocorre durante a Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef), que em 2021 está em sua oitava edição. O objetivo é levar educação financeira para a comunidade onde a Sicredi está inserida.

Segundo o informado, o projeto abrange vários grupos desde a educação para crianças e jovens até adultos. O Cooperação na Ponta do Lápis pode ser desenvolvido em escolas, empresas e até mesmo divulgados em mídias locais, como programas de rádio, por exemplo.

Nesta edição, o projeto foi realizado na Escola Henrique de Brito. “Toda escola nos acolheu da melhor forma. A diretora Juliana sempre foi muito interessada no projeto”, comentaram as colaboradoras da Sicredi Larissa Laís e Milena Garcez, voluntárias da iniciativa, que tem apoio de Daniela Doval, gerente da agência da Sicredi de Vargem Grande do Sul.

“Pretendemos sim realizar esse projeto em outras escolas, para disseminar mais esse conteúdo para outras crianças”, observaram as voluntárias.