Advogado João Felipe fala sobre a OAB e defende sua chapa

João Felipe falou sobre os planos, caso a chapa vença eleição

O advogado João Carlos Felipe, candidato a presidente da chapa nº 11231 – “João Felipe – OAB pra Valer!”, falou sobre a chapa e suas propostas. Além de João Felipe para a presidência, a chapa é composta pelos advogados Adelbar Castellaro Júnior como vice-presidente, Vera Buscariolli como secretária geral, Heloisa Zampar Cipolla como secretária adjunta e Douglas Nonis como tesoureiro.

“Sinto-me honrado por ter composto a diretoria junto desses amigos, que são pessoas aguerridas, atuantes, competentes. Desde o início da campanha sinto nos olhos de cada componente da chapa o desejo de construir uma OAB melhor, devolver aos advogados a OAB que todos merecem ter. Deixo aqui registrado meu profundo agradecimento pelo desprendimento de todos, Adelbar (Leão), Vera, Heloisa e Douglas, pela garra e vontade de realmente podermos ter uma OAB pra valer”, disse.

O advogado contou como vê o trabalho desenvolvido pela OAB. “De uns anos pra cá, a OAB tem deixado muito a desejar, em todos os níveis, nacional, estadual e municipal, a OAB se distanciou da sua própria razão de ser, qual seja, a advocacia. A Ordem deve se impor, assumir o papel de destaque que ela tem perante a sociedade, devendo se posicionar em favor da classe. O que se exige é o mínimo de trabalho, coragem, determinação e independência, porém, nada disso está sendo feito”, pontuou.

Para ele, a mudança de postura se faz necessária. “Um exemplo disso: os advogados do interior pagam o mesmo valor da anuidade paga na capital, porém não usufruem dos mesmos benefícios, serviços oferecidos de forma isonômica, existe uma deficiência e desigualdade. E o que se fez pra mudar isso? Nada. São várias questões que devem ser tratadas e resolvidas desde o primeiro dia de gestão, na atualidade isso não ocorreu de forma sistemática”, comentou.

“Entendo que se não o fizeram na oportunidade em que podia, nunca será feito, mesmo que se tenha uma nova oportunidade. A nossa diretoria se propõe a trabalhar pela mudança, com medidas concretas de impacto, tudo visando o bem dos advogados e advogadas. A OAB tem muito a oferecer, basta ter uma administração determinada, persistente, disposta a fazer o melhor e cumprir todos os projetos e propostas, como é o caso da nossa chapa”, completou.

O candidato contou o que sua chapa, caso for eleita, pretende implementar e melhorar. “Queremos aproveitar toda estrutura que a OAB dispõe, trazer a OAB de volta ao advogado, teremos um longo caminho pela frente. Durante a campanha trouxemos e apresentamos aos advogados inúmeros projetos a serem implementados desde o primeiro dia de gestão”, disse.

Entre os aprimoramentos, ele citou que há o âmbito profissional, com curso nas áreas de Gestão de Escritórios, Marketing Jurídico, Gestão Financeira, Atendimento à clientes, Técnicas de Negociação, Ampliação da Rede Médica credenciada (Convênio-CAASP), Projeto Jovem Advogado, que visa dar todo o suporte ao início da carreira, e Projeto Mulher Advogada, que estão entre as 16 propostas apresentadas.

“Nossa administração não medirá esforços, temos a missão de mudar a OAB da nossa cidade, todos os compromissos assumidos durante a campanha serão devidamente cumpridos”, ressaltou.

Ao jornal, o advogado pontuou que a OAB deve desempenhar seu papel, de acordo com o que prevê o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia (Lei 8.906/94) em seu art. 44, I. “A OAB tem a finalidade de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”, disse.

“Nesta ordem de ideias, a OAB possui uma finalidade institucional, revestida de incumbência constitucional, onde a preservação da ordem democrática se revela na Constituição em seu art 133, prevê que o advogado é indispensável à administração da Justiça”, completou.

Conforme informou, a OAB não tem a legitimidade de substituir nenhum poder público constituído, nem ao menos definir políticas públicas, cuja função é delegada aos poderes executivo e legislativo. “Por outro lado, a OAB deve ter o legítimo posicionamento crítico diante de qualquer ato do governo municipal, que atentar contra a ordem jurídica e democrática e, havendo necessidade, não nos furtaremos a tomar as medidas de direito legítimas e cabíveis. Queremos contribuir com o nosso município, por intermédio das comissões que serão implantadas na nossa subseção. Temos o compromisso de preservar os princípios da administração pública, consistentes na Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência”, ressaltou.

Como pontuou, a OAB tem o dever de participar da formação jurídica, política e ética do estado. “Na nossa administração, estaremos engajados e prontos para participar de todos os debates inerentes ao nosso município, com aprofundamento nas questões que forem apresentadas, com a independência que é atinente a instituição. A nossa subseção possui autonomia no sentido de cumprir suas funções corporativa e institucional no município. A OAB não tem e não deve ter partido, temos o compromisso com a Constituição Federal”, disse.

O advogado comentou que nos últimos anos a advocacia passou por grandes transformações, a exemplo do processo digital, sem contar as dificuldades que a pandemia trouxe. “Tanto aquele que inicia sua carreira, quanto aqueles que já estão no mercado, encontram muitas dificuldades no mercado de trabalho, a cada dia um novo desafio. Não basta apenas o conhecimento jurídico, se faz necessário, trazer a modernização da profissão”, argumentou.

Ele pontuou que a chapa conta com o projeto de aprimoramento profissional, com o objetivo de estruturar a carreira. “Nossa gestão viabilizará o desenvolvimento de cursos e palestras nas áreas de Marketing Jurídico, Gestão Financeira, gestão do tempo, Atendimento à clientes, Técnicas de Negociação, Estrutura e Funcionamento da OAB, Organização Judiciária Ética e Defesa das Prerrogativas. Nossa diretoria colocará à disposição dos advogados e advogadas as ferramentas indispensáveis, visando a melhoria do trabalho, a eficiência e desempenho profissional e, por consequência, a remuneração”, ressaltou.

O advogado contou que nesta eleição, sua chapa apoia para presidência da seccional Patrícia Vanzolini e seu vice Leonardo Sica, sendo a chapa 14, representando a região os advogados Francisco Jorge Andreotti Neto e Juliana Demarco, integram a chapa como candidatos ao Conselho Estadual.

“Patrícia Vanzolini entrou na disputa com o propósito de promover uma integração entre o interior e a capital, chamar as subseções do interior para participar mais ativamente da OAB, dar mais autonomia e mais representatividade para o interior. Isso era uma promessa da atual gestão que não foi cumprida. Não foi dada nenhuma autonomia e representatividade para as subseções”, lembrou.

“Uma outra bandeira importante é o apoio ao advogado na prestação de serviços. Apoiar o jovem na advocacia, apoiar a advocacia mais carente. A candidata ainda pugna por maior transparência na gestão, a diminuição do valor da anuidade paga pelos advogados, bandeiras que a nossa diretoria comunga”, completou.

O advogado fez alguns agradecimentos. “Agradeço a Deus por me permitir fazer parte da história. Meu profundo agradecimento aos componentes da chapa, por confiar e acreditar nesta empreitada, juntos mudaremos os rumos da OAB. Aos advogados e advogadas da nossa subseção, meus sinceros agradecimentos pelo apoio que recebemos. Dia 25, a chapa 11231 João Felipe – OAB Pra valer!, conta com o seu voto, para que possamos construir uma nova OAB”, finalizou.