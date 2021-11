Atual presidente, advogado Márcio Aliende Rodrigues busca reeleição

Márcio junto à chapa. Foto: Arquivo Pessoal



Atual presidente da OAB de Vargem, o advogado Márcio Aliende Rodrigues, busca a reeleição com a chapa nº 11232 – “Advocacia Unida e Valorizada”. A chapa conta com os advogados Daniela de Barros Rabelo como vice-presidente, Felippe Moyses Felippe Gonçalves como secretário-geral, Luciana Siqueira Daniel Guedes como secretária adjunta e Flávio Graciano Fioretti como tesoureiro.

O atual presidente comentou que a chapa Advocacia Unida e Valorizada se formou em 2018, fruto da vontade e anseio dos integrantes por mais protagonismo e valorização profissional dos advogados e com o apoio dos colegas, foram eleitos para a gestão 2019/2021.

“Desde o início tínhamos em mente que uma subseção da OAB bem conduzida e com uma efetiva representatividade na sociedade vargengrandense, o que nos levaria a ter uma melhora nas condições de trabalho e, consequentemente, uma maior valorização. Ao longo destes três últimos anos, com a contribuição, dedicação e apoio de muitos colegas conseguimos superar inúmeros desafios e estamos cada vez mais perto de alcançar o lugar de destaque que a advocacia merece no seio da sociedade civil”, disse.

O advogado pontuou que, apesar de todos os problemas e limitações gerados pela pandemia, a chapa participou ativamente de todas as Comissões e Conselhos Municipais, fiscalizando o poder público e contribuindo no aperfeiçoamento das instituições. “Fiscalizamos as últimas eleições municipais, desde os preparativos até a apuração dos votos e estreitamos e fortalecemos os laços com as polícias civil e militar, bem como, com o poder judiciário e ministério público local”, lembrou.

No âmbito administrativo, ele destacou o excelente trabalho de todos os advogados e advogadas no atendimento e defesa jurídica dos cidadãos hipossuficientes e em condições de vulnerabilidade, mantendo o atendimento de casos urgentes mesmo nos momentos mais difíceis da pandemia.

“Nas questões internas, conseguimos a implementação da certificação digital que agora é realizada em nossa própria subsecção, acabando com a necessidade do advogado e da advogada de se deslocar às subsecções maiores, criamos a sala comunitária de audiências telepresenciais, com equipamentos de última geração e acesso à internet de alta velocidade, conseguimos que novos médicos e médicas aderirem às campanhas de saúde dos advogados realizadas pela CAASP”, disse.

Foi firmado ainda, como comentou, novos convênios com a empresa de diagnósticos médicos Diagcenter, com a Unifae de São João da Boa Vista para descontos de 15% em cursos de graduação e pós graduação para advogados, advogadas e também seus dependentes, além de descontos em abastecimento à vista no Auto Posto de Combustíveis São Joaquim.

“Tenho que frisar que, nada disto seria possível sem o apoio e trabalho árduo dos advogados e advogadas que aceitaram meu pedido e com muita dedicação fizeram as Comissões internas da Subseção funcionarem com excelência e participaram efetivamente das comissões municipais”, reconheceu.

O candidato à reeleição pontuou que a pandemia impediu a chapa de realizar muitas coisas, especialmente palestras e eventos sociais e culturais. “Mas com o voto de confiança dos colegas nos reconduzindo para a gestão 2022/2024 iremos dar ênfase às atividades culturais e esportivas, trazendo palestras de interesse da classe e promovendo eventos sociais, além de ampliar o número de comissões internas, focando no apoio aos jovens advogados e advogadas, dentre outros planos e novidades que pretendemos realizar que restaram prejudicados devido a pandemia”, disse.

“Como novas melhorias e equipamentos para a Sala do Advogado do Fórum e para a Casa da Advocacia e Cidadania, novos convênios e a ampliação do corpo de profissionais da área de saúde e quem sabe conseguir viabilizar um plano de saúde corporativo com preços mais acessíveis para os colegas e familiares, sempre com o compromisso de servir a classe e não se servir dela”, completou.

A experiência que adquiriram nesta gestão, aliada ao apoio e confiança dos advogados e advogadas, são os maiores incentivos da chapa a buscar a reeleição, como ressaltou o atual presidente.

Ele ainda argumentou que o papel da OAB é muito mais amplo do que simplesmente fiscalizar e zelar pela atuação dos advogados, sendo seu dever a defesa direta dos interesses de toda a sociedade através da fiscalização dos atos do Poder Público. “No âmbito da nossa subseção, participamos ativamente das comissões municipais fiscalizando as políticas públicas implementadas pela prefeitura, como por exemplo as referentes aos direitos dos idosos, crianças, segurança pública, trânsito e saúde pública”, falou.

“O Conselho Tutelar da defesa da criança e do adolescente foi outro importante órgão onde a advocacia fortaleceu sua presença. Nossa missão será dar continuidade ao trabalho, fiscalizando e também contribuindo com os poderes Executivo e Legislativo visando sempre proteger e beneficiar a maior autoridade de todas, que é o cidadão vargengrandense”, completou.

Ao jornal, ele comentou que, pela primeira vez nos 84 anos de história da Secional paulista da OAB, há um profissional do interior do estado em sua presidência, o advogado Caio Augusto Silva dos Santos, que foi três vezes presidente da subseção de Bauru. “Ele comandou a comissão de assistência judiciária estadual, foi secretário geral secional na gestão 2016/2018 e atualmente é o presidente Seccional. Caio Augusto é profundo conhecedor da advocacia paulista, gestor experiente, que vem fazendo muito pela advocacia paulista”, falou.

“Cumprindo suas promessas, ele proporcionou autonomia aos presidentes das subseções e mudou o critério de distribuição de recursos, implementou o portal da transparência, manteve a anuidade sem aumento por três anos, mesmo com inflação em alta, acabou com a anuidade de sociedade de advogados e isentou da anuidade a mulher advogada no ano que tenha dado a luz ou que tenha adotado, isto só para citar alguns dos pontos que nos faz firmar total apoio a reeleição do presidente Caio Augusto chapa 11 Conexão e União”, finalizou.