Eleição da OAB acontece nesta quinta-feira, dia 25

A eleição para dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está prevista para acontecer nesta quinta-feira, dia 25, em todo o Estado de São Paulo, das 9h às 17h, conforme Publicação da Resolução nº 19/21 do Diário Eletrônico da OAB. Na ocasião, advogados votarão para escolher a nova chapa da OAB São Paulo, bem como a da subseção da OAB de Vargem Grande do Sul.

No âmbito local, duas chapas concorrem. A primeira chapa na disputa é a nº 11231 – “João Felipe – OAB pra Valer!”, composta pelos advogados João Carlos Felipe como presidente, Adelbar Castellaro Júnior como vice-presidente, Vera Lúcia Buscariolli Garcia como secretária-geral, Heloísa Zampar Cipolla como secretária adjunta e Douglas Antônio Nonis como tesoureiro.

Também concorre na eleição municipal a chapa nº 11232 – “Advocacia Unida e Valorizada”, composta pelos advogados Márcio Aliende Rodrigues como presidente, Daniela de Barros Rabelo como vice-presidente, Felippe Moyses Felippe Gonçalves como secretário-geral, Luciana Siqueira Daniel Guedes como secretária adjunta e Flávio Graciano Fioretti como tesoureiro.

Membros em Vargem

O advogado Fábio Dessimone Siqueira, membro da subcomissão eleitoral da OAB subseção Vargem Grande do Sul, informou que hoje, há 198 advogados membros inscritos na OAB de Vargem.

Desse total, nem todos estão aptos a votar. Porém, ele pontuou que, infelizmente, até o fechamento desta edição, a subseção não possuía a informação de um número exato dos membros habilitados. “Pois esse numeral depende de uma série de fatores, como a volatilidade de pedidos de inscrição e de baixas, da regularidade financeira do advogado, a data de inscrição junto à Seccional/Subseção, etc”, disse.

Porém, conforme informou, todas essas informações já foram levantadas e processadas pela Seccional São Paulo, sendo diretamente repassadas ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para a elaboração dos cadernos de votação, os quais constarão todos os advogados habilitados, no dia das eleições.

O advogado explicou que o procedimento das eleições da OAB-SP segue procedimento análogo às eleições realizadas pela Justiça Eleitoral. “Possuímos a Comissão Seccional e as Subcomissões locais responsáveis pela organização e coordenação dos trabalhos, em todo o Estado de São Paulo, bem como, advogados nomeados para atuar na condição de mesários e mesa receptora de votos, além de servidores da Justiça Eleitoral que serão cedidos para auxílio durante os trabalhos”, informou.

Na subseção de Vargem Grande do Sul, a Subcomissão Eleitoral é composta por seis membros, tendo na presidência a advogada Marcela Miranda Zamora Reis e como membros os advogados Alesandra Zanelli Teixeira, Cristiano Ribeiro, Donizete Aparecido Rodrigues, Fábio Dessimone Siqueira e Solange de Cássia Malagutti.

Para a eleição, a Subcomissão utilizará da urna eletrônica para compilação dos votos para escolha da Chapa local, bem como, para eleição do Presidente da Seccional São Paulo, o que acarretará em maior agilidade na contabilização dos votos válidos, brancos e nulos, além do acompanhamento digital instantâneo, da apuração dos votos à Presidência da Seccional São Paulo.

A ordem de votação será o 1º voto para a chapa que concorre à presidência da seccional São Paulo, composta por 2 dígitos e, após, o 2º voto, para a chapa local, composta de 5 dígitos.

No Estado

Na esfera estadual, além dos cargos ordinários, sendo presidente, vice-presidente, secretário geral, secretário adjunto e tesoureiro, são escolhidos 81 conselheiros estaduais que compõem a mesma chapa, além da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP).

Concorrem cinco chapas. A chapa nº 11 – “Conexão e União” conta com os advogados Caio Augusto Silva dos Santos na presidência, Izabel Cristina Barros como vice-presidente, Aislan de Queiroga Trigo como secretário-geral, Ivelise Fonseca de Matteu como secretária adjunta e Margarete de Cássia Lopes como tesoureira.

Na chapa nº 14 – “Muda OAB/SP”, com as advogadas Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo como presidente, Leonardo Sica como vice-presidente, Daniela Marchi Magalhães como secretária-geral, Dione Almeida Santos como secretária adjunta e Alexandre de Sá Domingues como tesoureiro.

Já a chapa nº 20 – “A OAB Tá On”, tem como presidente a advogada Dora Marzo de A. Cavalcanti Cordani, como vice-presidente Lázara Cristina do Nascimento de Carvalho, como secretário-geral Antônio Ruiz Filho, como secretário adjunto Cláudia Patrícia de Luna Silva e como tesoureiro Frederico Crissiúma de Figueiredo.

Na chapa nº 23 – “Inovação e Futuro!”, Mário de Oliveira Filho está como presidente, Maria Odete Duque Bertas como vice-presidente, Pedro José Vilar Godoy Horta como secretário-geral, Adriana Zorub Fonte Feal secretário adjunto e Eliana Malinosk Casarini como tesoureira.

Por fim, na chapa nº 33 – “Movimento OAB pra Você”, há os advogados Alfredo Scaff Filho na presidência, Suzana de Camargo Gomes como vice-presidente, Antônio Carlos Ferreira de Araújo como secretário-geral, Andressa Frohlich Borelli como secretária adjunta e Maurício dos Santos Pereira como tesoureiro.

O advogado Fábio ressaltou que a população pode conferir todas as informações apresentadas podem ser consultadas diretamente no site da OAB-SP pelo link www.oabsp.org.br e que eventuais dúvidas podem ser enviadas à Comissão Seccional São Paulo através do e-mail comissao.eleitoral@oabsp.org.br e dos telefones (11) 3291-8214, (11) 3291-8215, (11) 3291-8216 e (11) 3291-8217. Já no âmbito local, podem contatar pelo e-mail vargemgrande.sul@oabsp.org.br e pelo telefone (19) 3641-3596.