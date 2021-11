Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Frederico Domingueti aos 73 anos de idade, no dia 17 de novembro. Deixa a esposa Maria Helena Chagas Domingueti; os filhos Luís Ricardo, Carlos Roberto, Fernanda, Valdemir, Gisele, Valdeci, Leandro e Valdirene; os genros Luís, Laércio; as noras Luciana, Renata, Fabiana, Alessandra e Silvia; os netos Rafael, Matheus, Paola, José Jr, Luís Otavio, Paulo, Daiane, Rogério, Lívia, Vítor, Beatriz, Artur, Gabriel, Gabriele e Bruna; deixou ainda os irmãos Pedro, Maria, Valter e Jair. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Geraldo Mengalli aos 93 anos de idade, no dia 13 de novembro. Deixa a esposa Iracy Jorge Mengali; os filhos Edmilson, Albino, Paulo, Regina, Dercílio e Sidelia; as noras Simara, Suzete, Heloísa e Clarice; os genros Aparecido e José; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Pedro Humberto Nano Costa aos 81 anos de idade, no dia 13 de novembro. Deixa a esposa Luzia Aparecida Falcão Costa; os filhos Fabiana e Eduardo; netos; e irmãos. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eujácio de Souza Carvalho aos 81 anos de idade, no dia 13 de novembro. Era viúvo de Emília Rodrigues Carvalho; deixou os filhos Carlos, Reinaldo, Mírian e Everaldo; o genro Claudemir; as noras Jovita, Lenice e Selma; os netos Gabriel, Joseane, Gustavo, Joyce, Gabryel e Giovanne. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Denilson Cosin aos 45 anos de idade, no dia 17 de novembro. Deixa a mãe Maria Eunice Flauzino, a esposa Maria Aparecida Oliveira Cosin, os filhos Sonianderson, Anderson e Patrícia; os netos Davi Lucas, Lavínia e Enzo Miguel. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Walter Marino aos 84 anos de idade, no dia 16 de novembro. Deixa os filhos Gladys e Glauter, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Aparecida Ribeiro Borges aos 94 anos de idade, no dia 16 de novembro. Deixa os filhos Ardimiro, Francisco, Maria Amélia, Sônia Maria, João Batista, Fernando, Sebastião, Wanderley, Maria Luísa e Maria Lúcia, netos e bisneto. Foi sepultado no dia 16, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Paulo César da Silva aos 64 anos de idade, no dia 14 de novembro. Deixa a esposa Nubia Ribeiro da Silva; os filhos Júlio e Jéssica e netos. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jaime Godinho aos 70 anos de idade, no dia 12 de novembro. Deixa os filhos Daniel, Fernande, Gisele e Rafael; e neta. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Francisco Fernandes aos 88 anos de idade, no dia 11 de novembro. Deixa a esposa Maria; os filhos Maria das Graças, José Fernandes, Mírian da Silva, Elias Fernandes, Laudicéia, Pepita, Davi, Jorgina, Roseli e Fabiano; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Marcos de Abreu Ladeira aos 54 anos de idade, no dia 7 de novembro. Deixa os irmãos Adriano, Alessandra, Elza, Vera e João. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Divinolândia

Faleceu Ilno Dalla Rosa. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

