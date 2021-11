Gente e Fatos

Em São Paulo, a fonoaudióloga Cláudia Otero Polito Hsu aniversariou no último dia 11, quando recebeu as felicitações do marido dr Fábio, dos filhos Henrique, Matheus e Isabella, dos pais Selma e Norberto, dos irmãos Natália e Rangel, dos cunhados Renato e Sônia e dos sobrinhos Júlia, Renata, Renato, Gabriela, Ana e Enzo. Foto: Arquivo Pessoal

A estudante Isabela Bertoloto Sati estreia a nova idade neste domingo, dia 21, recebendo os parabéns dos pais, irmãos, familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ângela Maria comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 22, ladeada pelo carinho do marido, o vereador Serginho, dos filhos Wilian, Michele, Jaqueline e Hani, dos genros Lucian e Luís Fernando, da nora Letícia, dos netos Joaquim, Pedro e Ana Luzia e demais familiares Foto: Arquivo Pessoal

Poliana Cristina Figueiredo da Silva celebra a chegada da nova idade neste sábado, dia 20, junto ao marido Carlos Henrique e ao filho Gael Henrique. Foto: Arquivo Pessoal

A bióloga Cristiane Cipolla Fasanella Andreote troca de idade nesta segunda-feira, dia 22, recebendo os cumprimentos do marido Fernando e dos filhos Fellipe, Giovanni e Clara. Foto: Arquivo Pessoal

A estudante de terapia ocupacional Milene Garcez Bertolotto troca de idade neste sábado, dia 20. Os parabéns ficam por conta dos pais Francisco e Rosane, do irmão Juninho e do namorado Lucas. Foto: Arquivo Pessoal

Na terça-feira, dia 23, Suece de Andrade Gadiani de Moraes comemora seu aniversário e recebe as felicitações do marido Renato, dos filhos Vinícius e Rafael, dos pais Celso e Suzete e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Sandra Bertoloto Pereira, do chaveiro Pereira, aniversariou na terça-feira, dia 16, quando recebeu o carinho do marido Joaquim, do filho Felipe e de seus familiares. Foto: Arquivo Pessoal

A contadora Sara Strazza Brandt do Nascimento brinda a mudança de idade na quinta-feira, dia 25, quando recebe os parabéns do Paulinho, com quem divide a foto, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

O contador Anderson Luís dos Santos celebra a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 24, junto a esposa Katia e ao filho Guilherme. Foto: Arquivo Pessoal

O engenheiro agrônomo Leonardo Mesquita de Almeida brinda a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 23. A frente dos parabéns estão Pedro, Gabriela, Rita, Hélio e Guilherme com quem divide a foto, de toda a família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Fabiane Claudino Pereira comemora a chegada dos seus 42 anos na quinta-feira, dia 25, quando recebe os cumprimentos do marido Charles e do filho Vitor Hugo. Foto: Arquivo Pessoal

A frentista Janielda Moreira Lima estreia a nova idade neste sábado, dia 20, recebendo o carinho dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudia Helena Miqueleto brinda seu aniversário na quarta-feira, dia 24, quando recebe os cumprimentos dos filhos Vinícius e Vitor e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Mariana Fagan Molinari comemora seu aniversário na terça-feira, dia 23, quando recebe os parabéns dos pais Andressa e Eugênio e da irmã Marília. Foto: Arquivo Pessoal

O professor de educação física João Carlos Cavarsan Júnior comemora seu aniversário neste sábado, dia 20. As felicitações ficam por conta dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Nascimento de Antônio M. L. Sartori

O primogênito do casal Letícia e Fernando, o pequeno Antônio Moreira Longuini Sartori, nasceu no último dia 10, na maternidade do hospital Albert Einstein. Seu nascimento transbordou de alegria o coração de seus pais e também dos avós paternos Vera Longuini e Fernando Milan Sartori e dos maternos Andréia Moreira e Sérgio Valim. Fotos: Arquivo Pessoal

Nascimento de Dandara C. P. R. Palaia

Dandara Campo Pires Ranzani Palaia, filha de Ana Carolina C. M. Pires e Leonardo R. C. Palaia, nasceu no último dia 10, na maternidade do Hospital de Caridade. Seu nascimento trouxe muita alegria para os pais, os irmãos Levi e Martim e toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Casamento de Ana Carolina e Felipe Leandro

A psicóloga Ana Carolina Siqueira e o empresário Felipe Leandro Alves de Oliveira Melo uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada no último sábado, dia 13, na igreja São Sebastião, no bairro Perobá, pelo padre Denis Aparecido Crivelari. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados no Refúgio dos Pássaros em Casa Branca. Ana Carolina é filha de José Maria Siqueira e Márcia Peixoto Siqueira, e Felipe é filho de Milton Siqueira Melo e Solange Alves de Oliveira Melo. Fotos: Angelino Jr. / Arquivo Pessoal