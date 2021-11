Uma dupla bastante diferente estrela a coluna Momento Pet dessa semana: a cachorrinha Laila e a calopsita Frajola, que fazem a alegria da família de Silvana de Fátima Morgado Soqueti.

Laila, uma cachorrinha sem raça definida, está há um ano e meio com Silvana. “Adotamos a Laila com a Bruna Passareli, que tem um trabalho com os animais. Ela foi resgatada, e precisava de um lar”, comentou.

Silvana disse que apesar das dificuldades iniciais, Laila logo virou mais um membro da família. “No início, ela tinha muito medo, pois sofreu maus tratos. Estava magra e precisou de cuidados, mas com amor e carinho logo ficou essa lindona ai”, disse Silvana.

Já a calopsita Frajola chegou há mais tempo e já mora com a família há 3 anos. “Pegamos filhotinho, da ninhada do casal que minha mãe tinha. Cuidamos com carinho principalmente no frio”, contou Silvana que revelou também que Frajola não dispensa um bom banho de sol.

Cachorrinha Laila

Calopsita Frajola

