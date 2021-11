A cidadania? Ora a cidadania

Pra que ela serve? Quais os deveres de um cidadão? Fala-se muito nos direitos dos cidadãos, das obrigações que a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul tem para com sua população e estes direitos devem mesmo ser atendidos, como ruas limpas, arborizadas e bem conservadas; praças cuidadas e iluminadas. Os cidadãos devem ter direitos a uma boa saúde, boas escolas, a áreas de lazer decentes, atividades culturais, esportivas e para os mais excluídos, uma boa assistência social e por aí vai.

E os deveres dos cidadãos para com a cidade onde moram, como deveriam ser? Será que deveriam proteger o meio ambiente, o patrimônio público e social de Vargem, colaborar com as autoridades, respeitar as leis locais?

Esta semana o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) usou das redes sociais para desabafar sobre os maus tratos que cidadãos fizeram às árvores plantadas no entorno da escola Nair Bolonha. Antes, o prefeito postou alguns pés de jacarandás mimoso que foram plantados e já estavam com flores na Avenida Alice Buosi. O prefeito estava orgulhoso com as árvores que estão crescendo e algumas florindo. Certamente a cidade ficará mais bonita e isso deve tê-lo deixado feliz. Bastou comentar nas redes e demonstrar seu entusiasmo com a arborização na cidade para que vândalos, em outro bairro, quebrassem os pés que estavam crescendo.

O vandalismo contra bens públicos na cidade ocorre com muita frequência. Difícil saber o que leva indivíduos a danificar bens que só vão lhe trazer benefícios e aos seus familiares, amigos e demais cidadãos. Recentemente também o prefeito postou lixo jogado em local público. A prática é muito comum na cidade. Basta andar um pouco para se chocar com a sujeira de lixo doméstico ou industrial jogados em várias partes da cidade pelos próprios vargengrandenses, dando um aspecto negativo, que certamente causa impacto ruim na vida das pessoas.

Roubo de lona junto ao aterro sanitário, provocando danos ao meio ambiente, roubo nos cemitérios da cidade, são atos que vão contra quem realmente quer o bem do lugar onde mora e desfruta.

Educar e punir estão entre as ferramentas que a municipalidade e as autoridades têm para coibir os atos que acabam por deixar a cidade mais suja, menos receptiva e boa para se morar. Educar as crianças e jovens, principalmente nos lares e também nas escolas. Punir exemplarmente quem for pego praticando tais atos, com multas altas e quem sabe se houver lei, com trabalhos à comunidade para que aprendam que a cidade é de todos e só se constrói com cidadania, com amor a cada pedacinho deste chão chamado Vargem Grande Sul.