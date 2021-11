Márcio Aliende Rodrigues é reeleito presidente da 123ª OAB

O atual presidente da 123ª Subseção da OAB de Vargem Grande do Sul, advogado Márcio Aliende Rodrigues foi reeleito presidente da Ordem ao vencer as eleições que ocorreram nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, obtendo 99 votos, contra 44 votos obtidos pela chapa que era encabeçada pelo advogado João Felipe.

Os advogados João Felipe e Márcio Aliende foram os candidatos nesta eleição. Foto: Gazeta de Vargem Grande

A apuração eletrônica aconteceu na sede da subseção às 17h e o resultado foi proclamado em seguida. Dos eleitores aptos a votar, 204 no total, compareceram 153. Na ocasião também foram mais votados para presidente da seccional São Paulo, o candidato Alfredo Scaff Filho, que obteve 33 votos, vindo em seguida Dora Cavalcanti com 20 votos, Patrícia Vanzilini com 14 votos e Caio com 11 votos.

Advogados acompanham a apuração dos votos computados em urna eletrônica. Foto: Gazeta de Vargem Grande

Em entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, presente no momento da apuração, o presidente Márcio agradeceu os votos que recebeu, aos companheiros de chapa e falou que passado as eleições, deve prevalecer a união da classe dos advogados de Vargem Grande do Sul.

Também o advogado João Felipe agradeceu aos votos que recebeu, elogiou o trabalho dos companheiros de sua chapa, falou da campanha limpa realizada e afirmou: “Passado as eleições, somos todos advogados e unidos pelo bem da classe”.