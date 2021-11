Prévias dos tucanos

Acontecem neste domingo, dia 21, as eleições internas do PSDB para escolha do candidato do partido a presidente da República. Estão disputando João Doria, governador de São Paulo; Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; e Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito de Manaus (AM). Caso necessário, haverá segundo turno no dia 28, com os dois melhores colocados.

Quem pode votar

O diretório do PSDB de Vargem cadastrou 59 filiados para votar neste domingo, através do aplicativo eletrônico. Segundo o vereador Canarinho, presidente do partido, foi o que mais cadastrou na região. No Brasil, segundo a imprensa, um total de 44.697 filiados e mandatários cadastrados poderão votar.

Votação

Há quatro grupos votantes, sendo um de 39.737 filiados, que podem votar por meio de um aplicativo próprio da sigla; o segundo é o composto por 491 prefeitos e 396 vice-prefeitos, que voram pelo aplicativo ou urna eletrônica em Brasília; o terceiro é formado por 3.949 vereadores, que votam pelo aplicativo e 72 deputados, que podem usar aplicativo ou urna e o último com 52 políticos que podem votar pelos dois formatos, sendo alguns deles os próprios governadores do partido, além de senadores e ex-presidentes.

Explicando o caso

O servidor municipal Júlio Cesar Morales, ligado à área da informática da prefeitura, esteve na Câmara no dia 16, a pedido do presidente Celso Itaroti (PTB), para dar sua versão sobre a compra dos equipamentos para a Escola Ozinar Coracini, que levou a Justiça a condenar o presidente Itaroti a dois anos de reclusão pela lei de improbidade administrativa, quando o mesmo era prefeito de Vargem.

Depoimento

A mesma explicação que Júlio deu aos vereadores, também o fez à Justiça como testemunha de Itaroti. A Justiça não se convenceu da defesa apresentada pelo ex-prefeito e o juiz da Comarca acabou condenando-o no caso. Itaroti espera agora que a sentença seja reformada a seu favor em segunda instância. Os vereadores ouviram Júlio e nada comentaram a respeito.

Frente Parlamentar

Na sessão do dia 16, os vereadores aprovaram projeto de autoria da vereadora Danutta Figueiredo Falcão Rosseto, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras.

Entrega antecipada

Também na sessão, foi aprovado o requerimento de autoria do vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), que solicitou ao chefe do Executivo a entrega antecipada dos carnês de IPTU, ISSQN e dos Alvarás emitidos pela prefeitura municipal, no início do ano.