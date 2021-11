Novembro Azul: neste sábado, dia 27, prefeitura realiza exames para público masculino

Dentro da Campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata e de cuidados da saúde do homem, o Departamento de Saúde de Vargem Grande do Sul irá realizar neste sábado, dia 27, mais uma bateria de exames e atendimentos voltados ao público masculino.

A ação tem como objetivo conscientizar a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. No último sábado, dia 20, o atendimento exclusivo para os homens foi realizado em algumas Unidades de Saúde, que ofereceram consultas médicas, solicitações de exames, ECG, testes rápidos, triagem e avaliação bucal.

Quem não pode comparecer no dia 20, tem a oportunidade de procurar o atendimento neste sábado, dia 27, das 8h às 17h, na UBS Dr. Nabil Zarif, na Vila Santa Terezinha; UBS Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar; ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores e ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista.

Dados

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) mostram que a cada 9 homens, 1 será diagnosticado com a doença ao longo da vida. O estimado é que a cada 100 mil homens, 62 são diagnosticados com a doença.

De acordo com o Inca, no Brasil, mais de 65 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata anualmente e um homem morre a cada 38 minutos devido à doença. Contudo, quando descoberto no estágio inicial, o tumor tem 90% de chance de cura.

Fatores de risco

Entre os fatores que podem aumentar o risco de ter câncer de próstata, conforme o informado, há a idade, já que no Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com a doença, nove têm mais de 55 anos.

Outro fator, segundo o Inca, é manter o histórico de câncer na família, onde o pai ou o irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos. Além disso, estudos recentes mostram que o sobrepeso e a obesidade também entram.

Adotar práticas saudáveis, como ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, manter o peso corporal adequado, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, diminui o risco de várias doenças, inclusive o câncer.