Encontro Mariano reuniu devotos

O Encontro Mariano foi realizado no último dia 20 de novembro, na paróquia de Santo Antônio, com celebração do bispo Dom Antônio Emídio Vilar. O evento, que é realizado desde 2017, contou com a participação dos homens e mulheres do Terço das paróquias de Vargem Grande do Sul.

O terço foi conduzido pela coordenadora diocesana Juliana Fermoselli e coordenador Forânico Francisco Godoy. Junto do Bispo, celebrou a missa o padre Celso Braz, pároco da paróquia de Santo Antônio e padre Richard Strazza.

Ao final da missa, que foi transmitido pelo Facebook da paróquia, houve sorteio da imagem peregrina e a contemplada foi a coordenadora Helena Macarine, do Terço das Mulheres Nossa Senhora da Agonia, da Paróquia Sant’Ana. A paróquia permanecerá com a imagem por um ano e depois ela irá retornar ao próximo encontro Mariano, que será realizado em novembro de 2022.

Neste sábado, dia 27, será rezado um terço na Paróquia de Sant’ana às 18h e após, a missa será celebrada padre Helinho que fará a entronização da imagem peregrina de Aparecida. As mulheres do terço e a coordenadora diocesana convidam a todos os devotos a participar deste momento de oração e devoção, junto ao Terço das Mulheres da Paróquia de Sant’Ana.

Participantes dos terços das paróquias de Vargem fizeram parte do Encontro Mariano. Fotos: Arquivo Pessoal