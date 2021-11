Já foi encaminhado à Justiça o inquérito sobre ataque de cães que resultou na amputação do braço da vítima

O coletor de recicláveis que foi vítima dos ataques, deverá ter alta hospitalar neste sábado, dia 27, e vai se recuperar em Campinas, na casa de familiares

Um homem teve o braço dilacerado na noite do domingo, dia 21 de novembro, em Vargem Grande do Sul, após ser atacado por um pitbull e um rottweiler no Centro. Após o ataque, Mateus Domingos, 41 anos, catador de recicláveis, foi levado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, onde teve o braço amputado na tarde de quarta-feira, dia 24, devido à gravidade dos ferimentos. Os cães pertencem ao empresário Charles Pereira.

O caso comoveu os vargengrandenses, que postaram cerca de 1 mil comentários nas duas postagens elaboradas pela Gazeta de Vargem Grande no Facebook sobre o ocorrido. Muitos se sensibilizaram pela gravidade dos ferimentos da vítima e iniciaram uma mobilização em seu auxílio, houve também cobrança de providências com relação ao responsável pelos animais e até um debate sobre a ferocidade da raça dos animais.

O caso

Por volta das 22h10, o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que estava no chão, na rua Major Antônio de Oliveira Fontão, próximo à Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, aguardando socorro. Ele teve o braço lascerado e perdeu muito sangue, sendo levado ao Hospital de Caridade.

A Polícia Militar também esteve no local para averiguar os fatos. Procurado pela Gazeta na segunda-feira, dia 22, o comandante da PM de Vargem, sargento Márcio Henrique, detalhou o caso. “Infelizmente tivemos na data de ontem, dia 21, por volta das 22h10, pela Rua Major Oliveira Fontão, Centro, uma grave ocorrência envolvendo ataque de animal canino da raça Pit Bull. A vítima sofreu graves ferimentos no braço esquerdo, e demais partes do corpo, tendo que ser submetida a cirurgia”, disse.

Ele informou ainda que foi lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, um Boletim de Ocorrência sobre Omissão de Cautela na Guarda de Animal, e Lesão Corporal Culposa. “Cabe aqui salientar que a Lei 11.531.de 11 de Novembro de 2003, estabelece em seu Artigo 1°que as raças de cães Pit Bull, Rottweiler, Mastin Napolitano, dentre outras especificadas no regulamento, determina sua condução em vias públicas, a obrigatoriedade do uso de focinheira, e guia enforcadora, bem como o artigo 2° estabelece que qualquer pessoa do povo poderá solicitar concurso policial ao se deparar com condução de cães da raça a que se refere o artigo 1° desta Lei sem a focinheira, e guia enforcadora cabendo multa ao proprietário, sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais cabíveis”, explicou o sargento.

Tutor

À Polícia Militar, Charles Pereira, empresário de 43 anos, relatou que quando foi sair de sua residência, constatou que seu portão se encontrava aberto e seus cães não estavam em casa, saindo a procura dos animais. Conforme disse à Polícia, pela Rua Major Antônio de Oliveira Fontão deparou com seu cão avançando contra o rapaz, retirou o cão do local, trancou em sua residência e retornou ao local para prestar ajuda ao homem.

Ele relatou que Mateus tem o costume de deixar os materiais recicláveis que recolhe no terreno que tem ao lado de sua residência. O dono dos cães afirmou que várias vezes conversou com o rapaz para que ele não deixasse os materiais lá, pois os cães ficavam nervosos, tendo medo de que eles pulassem o muro por conta disso.

Entretanto, relatou que o catador ignorou o seu pedido e, várias vezes, ouvia barulho de madrugada e, ao sair para ver o que era, via Mateus pegando os pertences. Ele contou que na data do ataque, por volta das 21h15, foi comprar um refrigerante e notou o portão da lateral aberto. Ao confirmar se os cachorros estavam no quintal, deu falta de três deles, saindo imediatamente à procura deles, onde encontrou um no quarteirão de trás.

Em seguida, encontrou o catador deitado no chão e os outros dois cachorros próximos, não mais atacando o homem. Ele contou que colocou os cães dentro do carro e os levou para casa, com medo de que atacassem o rapaz outra vez e, assim que os deixou, retornou para prestar socorro à vítima, encontrando policiais militares no local.

Ele contou que sua namorada comentou que um vizinho perguntou se ela havia escutado barulho e que havia saído do terreno dois rapazes. Ele afirma que o portão permanece sempre fechado e que não sabe como e nem por quem foi aberto.

Policiais

Os policiais que socorreram a vítima também prestaram depoimento. Foi informado que o rapaz foi encontrado deitado no chão com ferimentos pelo corpo, principalmente no braço esquerdo. Conforme relataram, logo em seguida o proprietário dos cães compareceu no local, declarando que Mateus guardava materiais recicláveis no terreno ao lado de sua casa e várias vezes insultou os cães, tendo conversado várias vezes para que não mexesse mais com os cachorros.

Vítima

Após ser atendido, Mateus conseguiu prestar depoimento à Polícia Civil, narrando a sua versão dos fatos. Segundo ele, na noite de domingo estava recolhendo recicláveis pelo Centro, quando um conhecido indicou que nas proximidades da esquina das ruas Capitão Zeca Ribeiro e Quinzinho Otávio havia um saco com sucatas.

Ao chegar perto, viu que pela rua havia dois cães soltos, um pitbull e um rottweiler. Os cães ao perceberem sua presença, seguiram em sua direção rosnando. Ele então passou a andar mais devagar e gritar com os animais dizendo “passa”.

No entanto, em dado momento, os cães passaram a atacar com mordidas. Ele tentou se defender, dando chutes e socos nos animais, mas acabou caindo e foi dominado pelos cães. O ataque só parou quando o responsável pelos animais chegou e os levou embora.

Ele informou que o dono dos cães ainda chegou a dizer a ele que os animais estavam soltos para irem no terreno ao lado de sua casa fazer suas necessidades e que, após breve diálogo, o rapaz deixou o local em sua caminhonete. A vítima não soube informar se o dono dos cães voltou ao local, afirmando se recordar apenas de ter sido socorrido por uma equipe do Samu.

O rapaz teve ferimentos em todo o corpo, principalmente braços e pernas, dando entrada contra o dono dos cães na Justiça, pelo crime de Lesão Corporal Culposa.

Polícia Civil

Embora o caso tenha sido registrado na delegacia de São João da Boa Vista, assim que o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ficou sabendo do ocorrido, já solicitou a perícia no local dos fatos para avaliar se esses animais estavam em condições adequadas de segurança.

Ao jornal, ele informou que o caso já foi enviado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. “Ouvimos a vítima, colhemos imagens de câmeras do local, requisitamos perícia e representei à Meritíssima Juíza para que seja emitida uma ordem para o dono manter os cães em condições de segurança, que impossibilitem suas evasões e ataques a pessoas e outros animais”, disse.

Ele explicou ainda que com relação ao dono dos cães, também foi aberto um Termo Circunstanciado de Ocorrência sobre lesão corporal culposa e omissão na guarda de animais. Contudo, daqui pra frente, conforme informou, qualquer decisão quanto ao futuro do dono dos cães cabe ao Poder Judiciário. “As provas periciais e testemunhais poderão agravar ainda mais a situação do autor. As lesões sofridas pela vítima são de natureza gravíssima, além do risco de morte que ela correu”, pontuou.

O delegado ressaltou que no inquérito instaurado, foi mantida a natureza que havia sido registrada no plantão de São João da Boa Vista. “Foi mantido porque o processo já havia sido ajuizado, porém durante o trâmite do processo até a sentença, pode ocorrer mudanças”, disse.

Histórico

Segundo o informado, há alguns meses, já havia sido feito um Termo Circunstanciado contra o dono dos cães, já que um deles tentou atacar um morador que passeava com o seu cachorro de pequeno porte pelo bairro. “Nesse caso, a pessoa conseguiu se defender do ataque e salvar o cãozinho. Mas acabou caindo e machucando a perna. Foi feito um termo circunstanciado de lesão corporal culposa e omissão na guarda de animais”, explicou o delegado ao portal G1.

Amputação

Na tarde de quarta-feira, dia 24, Moisés e Daniel, irmãos do catador de recicláveis, estiveram na Gazeta de Vargem Grande. Eles informaram que o coletor de recicláveis foi socorrido ao Hospital de Caridade, onde levou dezenas de pontos em decorrência das mordidas que levou por todo corpo.

No entanto, a situação mais grave era a do seu braço. A equipe médica tentou salvar o membro, mas na quarta-feira, após uma nova avaliação, foi verificado que já não havia mais como salvar o braço e a operação para a amputação do membro ocorreu ainda na tarde de quarta.

O catador de recicláveis deverá ter alta hospitalar neste sábado, dia 27, e iria se recuperar na casa de sua mãe, em Campinas. Os irmãos da vítima informaram que após a alta médica, o coletor de recicláveis irá permanecer sob os cuidados de familiares. Eles ainda agradeceram às pessoas que se sensibilizaram e doaram roupas, alimentos e outros ítens para Mateus.