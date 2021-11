Urologista de Vargem fala sobre o câncer de próstata na cidade

A Campanha Novembro Azul visa conscientizar, informar e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, mais frequente em homens no Brasil, depois do câncer de pele. O médico urologista de Vargem Grande do Sul, Paulo Vidale, procurado pela Gazeta de Vargem Grande, falou sobre o movimento Novembro Azul e como a procura para o exame preventivo foi afetada pela pandemia da Covid-19 na cidade.

Segundo ele, muitas pessoas que tinham que fazer o exame nas consultas marcadas, devido a pandemia, faltavam. “Essa é uma realidade que aconteceu durante a pandemia, faltou realizar o exame. Agora voltando ao normal, o consultório continuou a ter o movimento de sempre”, disse.

Contudo, Paulo ressaltou que o câncer de próstata é um câncer mais lento e, por isso, o tratamento não foi afetado. “Porém, o diagnóstico foi postergado, já que poderia ter sido realizado há alguns meses, mas nada que alterasse o tratamento de forma significativa”, comentou.

O urologista pontuou que, quando recebe o diagnóstico do câncer de próstata, o paciente já vai fazer o tratamento logo. “Existem casos de câncer de próstata que você não precisa ser tão agressivo e esperar até um tempo melhor pra tratar, mas o quanto antes sempre vai ser melhor para todos”, informou.

“Varia de caso pra caso, os tumores que estiverem em uma classificação de tratamento, fazer o tratamento logo, é sempre bom o preventivo nesse sentido, na verdade é um rastreamento para dar o diagnóstico antecipado e o tratamento”, completou.

Em Vargem, segundo o médico, a realização do preventivo e a procura por exame de rastreamento está alta, em comparação aos últimos anos. “As pessoas estão mais abertas ao exame, a conscientização melhorou muito e acredito que são muito poucos os que não procuram”, finalizou.