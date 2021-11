Encontro de Agropecuária reúne empreendedores e estudantes do agronegócio

Realizado na Fazenda-Escola da Unifeob, o evento contou com a participação de especialistas do setor

O auditório da Fazenda-Escola da Unifeob recebeu na última sexta-feira, dia 19, médicos veterinários, zootecnistas, empreendedores e estudantes do agronegócio para discutir assuntos importantes para o setor. Com o tema “Desafios do presente que nos levarão ao futuro”, o I Encontro de Agropecuária contou com apoio do Confinamento Boa Vista, Radar Investimentos e FinPec.

O evento foi resultado de uma parceria entre os cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária, coordenados respectivamente pelo professor vargengrandense José Rodolfo Brandi e Cristiane “Kika” Figueiredo, e a Diretoria de Pós-Graduação, conduzida por Ana Flávia de Carvalho. A organização contou com o apoio da Prof. Karina Alberti, do curso de Medicina Veterinária.

“O objetivo foi apresentar as oportunidades do mercado da pecuária e mostrar quão produtivo é o setor”, relatou a coordenadora Kika Figueiredo. “Além disso, apresentar o uso da tecnologia e a inovação como ferramentas de gestão para potencializar a produção. Foi uma tarde de imersão, com a participação de profissionais que fazem o dia a dia da pecuária acontecer, para mostrar e dividir oportunidades e possibilidades de rentabilidade que a pecuária proporciona”, disse.

Inovação e tecnologia

A abertura foi feita pelo reitor José Roberto Almeida Junqueira e, após as palestras dos especialistas convidados, houve uma mesa redonda intermediada pelo diretor de Redes e Parcerias, João Otávio Bastos Junqueira. Também estiveram presentes os diretores de Sucesso do Estudante, Reinaldo Moraes, e Sustentabilidade, Eduardo Geremias, além de docentes e estudantes da área.

“A Unifeob reuniu especialistas de destaque no mercado, à frente de negócios importantes no setor”, informou Kika. “Foram apresentadas aos participantes do evento as mais modernas tecnologias e ferramentas de produção que hoje fazem a pecuária nacional ser destaque no mercado internacional”, comentou.

“A hora e a vez do agronegócio” foi o tema da palestra do médico veterinário e sócio-diretor da Radar Investimentos, Leandro Bovo, sobre oportunidades de investimento no mercado futuro; em seguida, o médico veterinário e gestor do Confinamento Boa Vista, Edinho Siqueira, explicou como funciona seu negócio durante a palestra “Pecuária de alto desempenho: inspiração e muita transpiração”; por fim, o sócio-fundador e CEO da fintech FinPec, o empresário vargengrandense Fernando Sartori, contou sobre suas experiências com a criação de sua startup em sua fala, “Aplicabilidade na Pecuária – O case FinPec”.