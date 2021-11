Obras começam a dar novo visual nas várzeas do Zecão

Está em fase de conclusão as obras que a prefeitura municipal está fazendo no final da Rua Prudente de Moraes, no cruzamento com a Rua 24 de Janeiro, logo na divisa com as áreas de várzea que pertenciam à José Ribeiro de Andrade, o Zecão e que vai se tornar o novo reservatório de água da cidade.

Segundo explicou o diretor de Obras, Ricardo Bisco, na Rua Prudente de Moraes foi feita a recomposição da base, a drenagem e em breve a pavimentação da rua. Também está no projeto da prefeitura, o prolongamento da Rua 24 de Janeiro até as margens do Rio Verde, que será construída onde foi aberto uma vala para escoamento da água pluvial.

Explicou o diretor que toda a água pluvial vertente desde o Jardim Pacaembu e do Centro descia para o local e não havia o devido serviço de escoamento. Em virtude das obras que estão sendo realizadas pela empresa Simoso, houve a necessidade também de fazer adequações para o escoamento da rede de esgoto naquele local.

Estas obras quando concluídas, darão um novo visual ao local onde será construído o terceiro reservatório de água do município, cujo início de construção com a retirada do barro onde se formará o lago, deverá ter início provavelmente no começo do ano que vem, uma vez que os acordos com os proprietários do local estão praticamente concluídos e as licenças para lavra da argila bem adiantadas.

Emenda de R$ 300 mil

Vereador Serginho da Farmácia pleiteou recursos junto a deputado federal Samuel Moreira para a obra



Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), disse que a obra só foi possível graças a uma emenda do deputado federal Samuel Moreira do PSDB, que destinou R$ 300 mil para sua realização. A prefeitura entrou com uma contrapartida no valor aproximado de R$ 170 mil.

“Quando a vala for fechada e colocado tubulação para escoamento das águas, a Rua 24 de Janeiro vai se prolongar até a Rua Floriano Peixoto, criando toda uma melhoria nesta região e preparando a mesma para a construção do novo reservatório de água”, explicou Serginho. Ele disse que também serão ligadas ao prolongamento da Rua 24 de Janeiro, as ruas Capitão Gabriel Ribeiro e a Rua 1º de Maio, trazendo benefícios aos moradores que reivindicam estas obras há um bom tempo.

Enquanto conversava com a reportagem, o vereador Serginho ligou para o deputado federal Samuel Moreira e este retornou momentos depois, dizendo que ficou muito feliz com a parceria que tem mantido com Vargem Grande do Sul e que vai continuar ajudando o município. Reeleito para seu segundo mandato de deputado, foi o relator da Reforma da Previdência e teve mais de 300 votos em Vargem, com o apoio de vereador Serginho da Farmácia. Ele já conseguiu mais de R$ 1 milhão de verbas para Vargem através de emendas realizadas.

Fotos: Reportagem

Vias estão ganhando novo sistema de drenagem para pavimentação