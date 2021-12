Natal na Praça terá apresentações musicais nos dias 21 e 22 de dezembro

Orquestra Conexão, em apresentação de 2017

O Departamento de Cultura e Turismo irá realizar duas noites de música para festejar o Natal 2021. O evento “Natal na Praça” terá apresentações nos dias 21 e 22.

O primeiro dia do evento, terça-feira, dia 21, será a exbição do Coral Elohim, de São João da Boa Vista, a partir das 20h, sob a regência do maestro Estevão Eduardo Ferreira e a regente assistente e tecladista Sara Ramos. O coral é composto por 46 vozes e conta com um repertório eclético desde o clássico, passando pelo Sacro, Gospel e Popular.

Já na quarta-feira, dia 22, às 20h, será a apresentação da orquestra Conexão Ministério do Ipiranga, de Vargem Grande do Sul, com a regência do Pastor Eliézer, que trará ao público repertório com as mais belas canções gospel.

Coral Elohim se apresentará no dia 21. Foto: Reprodução Facebook

Iluminação

As ruas centrais e o entorno da Praça Capitão João Pinto Fontão já estão chamando a atenção pela decoração natalina, com muitas luzes e o tradicional presépio. A decoração está sendo realizada pelo Departamento de Cultura e Turismo, com instalação da equipe da prefeitura, e parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI).

Já foram colocados os enfeites de Led com temas natalinos em toda extensão da Rua do Comércio. Na Praça da Matriz estão sendo colocadas árvores de Natal com Led; arcos decorativos com temas natalinos; o presépio e um túnel com lâmpadas de Led em um dos corredores principais e grande árvore de Natal montada do lado externo da praça, para que possa ser vista por todos que passam pela rua do comércio.

Esse ano foi ampliado os enfeites do ano passado, ficando ainda mais iluminado os postes de rua e também a Praça da Matriz. A fonte que ainda passa por reformas, também foi decorada com elementos de iluminação com as “chuvas de prata” como se fosse uma cascata e o anjo. A iluminação das Palmeiras foram ampliadas de 8 para 15 esse ano.

“Já se evidências o clima de Cristandade com os preparativos para o Natal, a decoração da Praça da Matriz, coração da cidade nos trás alegria e esperança de dias melhores. Lamentamos ainda as restrições devido a Covid-19 que nos leva a não realizar a Parada de Natal, bem como a semana Natalina, que se restringiram apenas aos dias 21 e 22 de dezembro”, disse a diretora de Cultura Márcia Ribeiro Iared.