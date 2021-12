Cabral Importados Store é a mais nova opção para compras em Vargem

De Dallas, no Texas (EUA), onde reside, a empresária Juliana Cristina Cabral acompanhou a inauguração de sua loja em Vargem Grande do Sul, a Cabral Importados Store, no último sábado, dia 20. Para marcar a ocasião, os clientes e amigos foram recebidos para um brinde com espumante, num ambiente bastante animado.

À Gazeta, Ju Cabral comentou que abrir a loja em sua cidade natal foi a realização de um sonho. Na Cabral Importados Store é possível encontrar vários artigos vindos diretamente dos Estados Unidos, como roupas de bebês e adultos, acessórios, presentes e muito mais.

A Cabral Importados Store fica à Rua Quinzinho Otávio, 576. Para ficar por dentro das novidades, basta seguir as redes sociais da loja pelo @cabralimportadosstore. Fotos: Arquivo Pessoal