Eletro Outlet inaugura novas instalações

Em um espaço bastante amplo, com ambiente moderno e bastante conforto para seus clientes, foi inaugurado o novo endereço da Eletro Outlet, no último sábado, dia 20.

Para marcar a data, além da linha completa de eletrodomésticos com bons preços e do atendimento de qualidade, houve uma confraternização com comes e bebes entre os colaboradores e clientes. O novo endereço da Eletro Outlet é Rua Capitão Belarmino Rodirgues Peres, 585, no Centro.